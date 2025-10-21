Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 17:56
Dimayor cambió programación de América Vs Junior y Nacional Vs Medellín
La Dimayor cambió la programación de cinco partidos.
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano anunció importantes cambios en la programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay-II de 2025.
Las modificaciones más destacadas son las que sufrieron los partidos entre América de Cali frente a Junior de Barranquilla y el clásico paisa que disputarán Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín.
El duelo entre América y Junior se adelantó y ya no se jugará el sábado el 25 de octubre, sino que se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.
Por otro lado, el clásico paisa entre Atlético Nacional contra Deportivo Independiente Medellín se mantendrá el domingo 26 de octubre, pero ahora tendrá su pitazo inicial desde las 6:30 de la tarde.
Los duelos entre Atlético Bucaramanga contra Llaneros y Once Caldas frente a Unión Magdalena también fueron modificados y ahora se jugarán el sábado 25 de octubre.
Programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay
Viernes 24 de octubre
Alianza Vs La Equidad
Hora: 4:00 P.M.
Estadio Armando Maestre Pavajeau
Fortaleza Vs Deportivo Pasto
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo
Deportivo Pereira Vs Águilas Doradas
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Hernán Ramírez Villegas
América Vs Junior
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Francisco Rivera Escobar
Sábado 25 de octubre
Envigado Vs Boyacá Chicó
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Itagüí
Deportes Tolima Vs Deportivo Cali
Hora: 3:00 P.M.
Estadio Manuel Murillo Toro
Bucaramanga Vs Llaneros
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Américo Montanini
Santa Fe Vs Millonarios
Hora: 6:20 P.M.
Estadio El Campín
Once Caldas Vs Unión Magdalena
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Palogrande
Domingo 26 de octubre
Nacional Vs Medellín
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Atanasio Girardot.
Fuente
Antena 2