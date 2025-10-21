Cargando contenido

América vs Junior, Liga Betplay
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 17:56

Dimayor cambió programación de América Vs Junior y Nacional Vs Medellín

La Dimayor cambió la programación de cinco partidos.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano anunció importantes cambios en la programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay-II de 2025.

Las modificaciones más destacadas son las que sufrieron los partidos entre América de Cali frente a Junior de Barranquilla y el clásico paisa que disputarán Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. 

El duelo entre América y Junior se adelantó y ya no se jugará el sábado el 25 de octubre, sino que se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

Por otro lado, el clásico paisa entre Atlético Nacional contra Deportivo Independiente Medellín se mantendrá el domingo 26 de octubre, pero ahora tendrá su pitazo inicial desde las 6:30 de la tarde.

Los duelos entre Atlético Bucaramanga contra Llaneros y Once Caldas frente a Unión Magdalena también fueron modificados y ahora se jugarán el sábado 25 de octubre.

Programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay

Viernes 24 de octubre

Alianza Vs La Equidad 
Hora: 4:00 P.M.
Estadio Armando Maestre Pavajeau

Fortaleza Vs Deportivo Pasto 
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo

Deportivo Pereira Vs Águilas Doradas
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Hernán Ramírez Villegas

América Vs Junior 
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Francisco Rivera Escobar


Sábado 25 de octubre

Envigado Vs Boyacá Chicó 
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Itagüí

Deportes Tolima Vs Deportivo Cali 
Hora: 3:00 P.M.
Estadio Manuel Murillo Toro

Bucaramanga Vs Llaneros 
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Américo Montanini

Santa Fe Vs Millonarios 
Hora: 6:20 P.M.
Estadio El Campín

Once Caldas Vs Unión Magdalena 
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Palogrande

Domingo 26 de octubre

Nacional Vs Medellín
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Atanasio Girardot.

