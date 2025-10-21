Dimayor cambió programación de América Vs Junior y Nacional Vs Medellín

El duelo entre América y Junior se adelantó y ya no se jugará el sábado el 25 de octubre, sino que se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

Por otro lado, el clásico paisa entre Atlético Nacional contra Deportivo Independiente Medellín se mantendrá el domingo 26 de octubre, pero ahora tendrá su pitazo inicial desde las 6:30 de la tarde.

Los duelos entre Atlético Bucaramanga contra Llaneros y Once Caldas frente a Unión Magdalena también fueron modificados y ahora se jugarán el sábado 25 de octubre.