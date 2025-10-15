Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 16:07
Dimayor cambió programación de la Liga BetPlay por la Comisión Local de Bogotá
La Dimayor lamentó la decisión de las autoridades de Bogotá.
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer cambios en la programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta la postura expresada por la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia de Bogotá y el desarrollo de las Elecciones de la Juventud.
Los partidos que se vieron afectados son los que disputarán La Equidad frente a Deportes Tolima y Millonarios contra Atlético Bucaramanga.
Según explicó la Dimayor, la Comisión y la Policía argumentaron dificultades para contar con "efectivos policiales suficientes debido a las Elecciones de la Juventud", que garanticen la seguridad en los escenarios.
Ante esta situación, el partido entre La Equidad contra Deportes Tolima, que se iba a llevar a cabo el domingo 19 de octubre, de jugará el lunes 20 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo.
Por otro lado, el compromiso entre Millonarios y Atlético Bucaramanga pasó del domingo 19 de octubre al martes 21 de octubre desde las 6:30 de la tarde en el estadio El Campín.
Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay
Viernes 17 de octubre
Medellín Vs Fortaleza
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Atanasio Girardot
Unión Magdalena Vs Envigado
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Sierra Nevada
Boyacá Chicó Vs Santa Fe
Hora: 8:30 P.M.
Estadio La Independencia
Sábado 18 de octubre
Pasto Vs Nacional
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Libertad
Águilas Doradas Vs Alianza Fc
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Alberto Grisales
Junior Vs Deportivo Pereira
Hora: 6:20 P.M.
Estadio Metropolitano
Cali Vs América
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Deportivo Cali
Domingo 19 de octubre
Llaneros Vs Once Caldas
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé
Lunes 20 de octubre
La Equidad Vs Deportes Tolima
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo
Martes 21 de octubre
Millonarios Vs Bucaramanga
Hora: 6:00 P.M.
Estadio El Campín
Fuente
Antena 2