Millonarios: cuentas para clasificar tras la victoria contra América
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 16:07

Dimayor cambió programación de la Liga BetPlay por la Comisión Local de Bogotá

La Dimayor lamentó la decisión de las autoridades de Bogotá.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer cambios en la programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta la postura expresada por la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia de Bogotá y el desarrollo de las Elecciones de la Juventud.

Los partidos que se vieron afectados son los que disputarán La Equidad frente a Deportes Tolima y Millonarios contra Atlético Bucaramanga.

Según explicó la Dimayor, la Comisión y la Policía argumentaron dificultades para contar con "efectivos policiales suficientes debido a las Elecciones de la Juventud", que garanticen la seguridad en los escenarios.

Ante esta situación, el partido entre La Equidad contra Deportes Tolima, que se iba a llevar a cabo el domingo 19 de octubre, de jugará el lunes 20 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo.

Por otro lado, el compromiso entre Millonarios y Atlético Bucaramanga pasó del domingo 19 de octubre al martes 21 de octubre desde las 6:30 de la tarde en el estadio El Campín.

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay

Viernes 17 de octubre

Medellín Vs Fortaleza 
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Atanasio Girardot

Unión Magdalena Vs Envigado 
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Sierra Nevada

Boyacá Chicó Vs Santa Fe
Hora: 8:30 P.M.
Estadio La Independencia

Sábado 18 de octubre

Pasto Vs Nacional 
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Libertad

Águilas Doradas Vs Alianza Fc
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Alberto Grisales

Junior Vs Deportivo Pereira 
Hora: 6:20 P.M.
Estadio Metropolitano

Cali Vs América
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Deportivo Cali

Domingo 19 de octubre

Llaneros Vs Once Caldas
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé

Lunes 20 de octubre

La Equidad Vs Deportes Tolima
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo

Martes 21 de octubre

Millonarios Vs Bucaramanga 
Hora: 6:00 P.M.
Estadio El Campín
 

