Dimayor cambió programación de la Liga BetPlay por la Comisión Local de Bogotá

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer cambios en la programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta la postura expresada por la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia de Bogotá y el desarrollo de las Elecciones de la Juventud.

Los partidos que se vieron afectados son los que disputarán La Equidad frente a Deportes Tolima y Millonarios contra Atlético Bucaramanga.

Según explicó la Dimayor, la Comisión y la Policía argumentaron dificultades para contar con "efectivos policiales suficientes debido a las Elecciones de la Juventud", que garanticen la seguridad en los escenarios.