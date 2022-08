Dimayor confirma la sanción a Millonarios por el perro que ingresó a la cancha

El pasado fin de semana se disputó la sexta fecha de la Liga Betplay donde Millonarios y Deportivo Cali se enfrentaron en el estadio El Campín, escenario en el que se evidenció una situación diferente al entrar un perro en la cancha, haciendo que el partido se detuviera por más de dos minutos.

Esa situación ya fue sancionada por la División Mayor del Fútbol Colombiano, así se dio a conocer en la mañana de este jueves a través de la resolución No. 046 del 2022, argumentando que "este tipo de episodios no son de buen recibo al no ser presentables ni aceptables, ya que afectan la imagen y seriedad de las competencias oficiales que organiza la DIMAYOR".

Desde que ocurrió, se hablaba de la posibilidad de imponer una multa al equipo local que no pudo controlar la situación rápidamente, haciendo que el compromiso perdiera continuidad; por eso, la Dimayor resolvió sancionar "con cinco millones de pesos ($5.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF".

Este tipo de cosas se han presentado en reiteradas ocasiones; por eso, al parecer, el ente organizador del fútbol colombiano pretende detener de alguna forma estos hechos, haciendo ver el compromiso que tiene con cada uno de los partidos que son programados dentro de la la Liga y Copa Betplay.