Dimayor confirmó árbitros para la fecha 2 de cuadrangulares: ¿Qué pasó con Carlos Ortega?

Iniciaron los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pero en el marco de la primera fecha no se vieron muchas sorpresas en cuanto a resultados, ya que se vivieron tres empates entre los partidos de ambos grupos y el único equipo que logró sacar una diferencia significativa fue Millonarios, el cual se logró imponer por la mínima diferencia ante Santa Fe.

El clásico capitalino sin duda alguna fue uno de los partidos más llamativos que se vivió en el inicio de la jornada, ya que no solamente se vivió un nuevo gol de Radamel Falcao frente a Santa Fe, sino que también estuvo lleno de polémicas protagonizadas por la terna arbitral, principalmente por el juez central del compromiso, Carlos Ortega, de quien ya se tomaron medidas contundentes para el resto de los cuadrangulares.

Nombre de Carlos Ortega fue borrado de las designaciones arbitrales de Dimayor

Una vez se dieron a conocer los audios del VAR sobre las jugadas que tuvieron que ser revisadas en el partido entre Santa Fe y Millonarios, la polémica creció cada vez más, en especial por la polémica jugada que pudo terminar en expulsión para Andrés Llinás, ya que los árbitros que se encontraban en el VAR pidieron que el futbolista fuera expulsado, pero Ortega se mantuvo firme en su decisión e hizo caso omiso a sus compañeros.

Frente a esta situación, Dimayor no se quedó de "brazos cruzados" y definió el futuro de Carlos Ortega al respecto, ya que no están dispuestos a que se sigan cometiendo esta clase situaciones que perjudiquen al Fútbol Profesional Colombiano, por lo cual se decidió que no volvería a arbitrar en ninguno de los duelos de los cuadrangulares y así lo dio a conocer con las respectivas designaciones arbitrales para el marco de la fecha 2.