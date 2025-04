DIMAYOR confirmó fechas y horarios de tres partidos aplazados: América se pone al día

Como es costumbre en la Liga BetPlay y en los torneos del Fútbol Profesional Colombiano, hay una gran preocupación fecha tras fecha cuando la DIMAYOR confirma la programación de las jornadas, dado que, por muchos motivos, la organización no es muy certera y se presta para partidos aplazados que complican la normalidad del torneo.

Durante esta edición en el primer semestre del 2025, el ente ha reprogramado varios encuentros de fechas pasadas. En la jornada 15 que acabó de pasar, quedaron dos partidos sin jugarse. Llaneros vs Santa Fe y Millonarios vs Deportivo Pereira. El del cuadro cardenal en Villavicencio ya tiene hora y programación, mientras que el de los albiazules en Bogotá no.

Pero, desde las primeras fechas, hubo un encuentro que generó incertidumbre, especialmente para los hinchas del América de Cali, dado que el ente no encontraba una fecha idónea para el juego entre Águilas Doradas contra los escarlatas.

Además de ese partido de la cuarta jornada, la DIMAYOR debía programar el encuentro aplazado de la fecha 11 entre Envigado vs Once Caldas que no se pudo disputar porque los albos jugaban en la Sudamericana días más tarde. Tras la incógnita, les pusieron fin a las dudas y confirmaron horarios de tres partidos pendientes.

AMÉRICA, SANTA FE Y ONCE CALDAS SE PONEN AL DÍA EN LA LIGA BETPLAY

Por distintas razones, estos tres equipos no pudieron cumplir con la fecha 4, 15 y 11. En el caso de Santa Fe, ya habían conocido desde hace unas semanas la programación ante Llaneros que efectivamente sí se iba a poder jugar en el Bello Horizonte como es habitual, pero, la DIMAYOR reprogramó los horarios de ese juego pendiente.

Así las cosas, la DIMAYOR despejó las dudas que había alrededor de estos tres encuentros pendientes y confirmaron los horarios de cada uno de ellos. Además, también revelaron los estadios, pues, Águilas vs América tuvo varias posibilidades de recintos deportivos para llevar a cabo el juego.

Fecha 4 y Fecha 15

Miércoles 30 de abril

Águilas Doradas vs América de Cali | 6:00 P.M.

Estadio: Alberto Grisales – Rionegro

Llaneros vs Santa Fe | 8:10 P.M.

Estadio: Bello Horizonte – Villavicencio

Fecha 11

Jueves 1 de mayo

Envigado vs Once Caldas | 2:00 P.M.

Estadio: Polideportivo Sur