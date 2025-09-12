Dimayor confirmó importante decisión para la final de la Liga BetPlay Femenina

La edición 2025 de la Liga BetPlay Femenina ha sido una de las más exigentes hasta el momento, ya que en esta ocasión el formato cambió e hizo que la competencia fuera más extensa, aumentando su dificultad y poniendo a prueba a los mejores equipos que tuvieron que superar la fase del "todos contra todos", los cuadrangulares y una intensa serie de semifinales para llegar a la gran final.

Nuevamente fueron Independiente Santa Fe y Deportivo Cali los que alcanzaron este hecho histórico, convirtiéndose en los equipos con más finales disputadas y, próximamente, a uno de ellos como uno de los más campeones. Se llevarán a cabo partidos de ida y de vuelta para definir al campeón, en donde la llave comenzará en la ciudad de Bogotá, auspiciando como locales lasa 'leonas' y en donde Dimayor decretó ya la terna arbitral, la cual estará acompañada por el VAR.

Final de la Liga BetPlay contará con VAR

Ahora llega la oportunidad de luchar por un título más, el cuarto para Santa Fe y el tercero para Cali, siendo esta una final decisiva que determinará si las 'leonas' podrán seguir como las más campeonas de la competencia.

El historial entre estas dos escuadras está a favor del conjunto 'azucarero', el cual ha ganado las dos finales en donde se han enfrentado en 2021 y 2024. Sin embargo, en esta ocasión el equipo comandado por Omar Ramírez tendrá la oportunidad de empezar la serie auspiciando como local en el Estadio El Campín y con un reforzamiento importante en la parte arbitral.