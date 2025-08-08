Actualizado:
Dimayor confirmó la nueva fecha de los partidos aplazados por el paro minero
La entidad que regula el fútbol colombiano envió un comunicado oficial.
Varios han sido los partidos de la presente edición de la Liga BetPlay que se han aplazado, donde clubes como América de Cali, Millonarios y otros más se han visto obligados a reprogramar sus compromisos.
Además, recientes partidos se vieron afectados debido al paro minero que se desarrolló en el departamento de Boyacá, donde dos compromisos no se jugaron en la fecha establecida, pero que ya tienen nuevas fechas para disputarse.
Dimayor anunció las nuevas fechas de los partidos aplazados por el paro minero
La entidad que regula el fútbol colombiano dio a conocer este viernes 8 de agosto que ya tiene fechas de la reprogramación de partidos que no se llevaron a cabo esta semana, uno correspondiente a la Liga BetPlay y otro más correspondiente a la Copa BetPlay.
Pues bien, el partido entre Boyacá Chicó y La Equidad por la sexta fecha de la liga se llevará a cabo este lunes 11 de agosto a partir de las 8:00 de la noche, mientras que el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de Copa BetPlay protagonizado por Patriotas y Once Caldas se jugará el viernes 22 de agosto a partir de las 4:00 de la tarde, ambos partidos se llevarán a cabo en el Estadio La independencia de la ciudad de Tunja.
Otros partidos se aplazan en el fútbol colombiano
En las últimas horas se dio a conocer una lamentable noticia que tuvo lugar en Bogotá, donde se presentó una batalla campal entre hinchas del fútbol en el Movistar Arena, recinto donde se iba a presentar un concierto y que no pudo desarrollarse debido a estos disturbios, los cuales dejaron una persona muerta y que ahora es motivo de nuevos aplazamientos en el FPC.
Pues bien, pensando en calmar los ánimos de los hinchas de la capital del país, el gobierno local ha sugerido y Santa Fe lo ha confirmado, que los próximos dos clásicos de Bogotá (uno por liga femenina este sábado 9 de agosto y otro por la rama masculina el miércoles 13 de agosto), han sido aplazados y la Dimayor deberá reprogramarlos.
