Dimayor confirmó la nueva fecha de los partidos aplazados por el paro minero

Dimayor anunció las nuevas fechas de los partidos aplazados por el paro minero

La entidad que regula el fútbol colombiano dio a conocer este viernes 8 de agosto que ya tiene fechas de la reprogramación de partidos que no se llevaron a cabo esta semana, uno correspondiente a la Liga BetPlay y otro más correspondiente a la Copa BetPlay.

Pues bien, el partido entre Boyacá Chicó y La Equidad por la sexta fecha de la liga se llevará a cabo este lunes 11 de agosto a partir de las 8:00 de la noche, mientras que el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de Copa BetPlay protagonizado por Patriotas y Once Caldas se jugará el viernes 22 de agosto a partir de las 4:00 de la tarde, ambos partidos se llevarán a cabo en el Estadio La independencia de la ciudad de Tunja.