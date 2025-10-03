DIMAYOR confirmó la nueva fecha del América vs Junior de la jornada 17

Este jueves 2 de octubre se llevó a cabo el duelo de la Copa BetPlay en los cuartos de final entre Junior de Barranquilla contra el América de Cali que terminó en victoria en condición de visita para los vallecaucanos con un 1-2. Con nómina mixta, los atlanticenses no pudieron quedarse con los puntos en casa y tendrán que asaltar el Pascual Guerrero.

Aunque América se llevó la victoria, en la Liga BetPlay está buscando la clasificación para los cuadrangulares semifinales y en ese sentido, tendrá que dar el golpe en condición de visitante contra Millonarios, y luego contra La Equidad en casa. Sin embargo, en la agenda del cuadro escarlata quedan dos encuentros contra el Junior.

América tendrá que afrontar la vuelta de la Copa BetPlay contra el Junior en un partido que tiene como fecha el miércoles 15 de octubre. Además, deberá recibir nuevamente a los atlanticenses por la decimoséptima jornada de la Liga BetPlay ya llegando a zona de definición para clasificar a la siguiente fase. Dicho compromiso no tenía ni día ni hora confirmada, pero la DIMAYOR dio a conocer la programación.

LA DIMAYOR ASIGNÓ FECHA PARA EL AMÉRICA VS JUNIOR POR LA LIGA BETPLAY

En la fecha 17, América recibirá la visita del Junior. Ese partido no tenía todavía una fecha decidida. Este viernes 3 de octubre, el ente que rige el Fútbol Profesional Colombiano confirmó de manera oficial cuándo se jugará ese partido que estaba pendiente de su agendamiento.

Así las cosas, la DIMAYOR confirmó por medio de un comunicado que, “la programación del encuentro pendiente de la fecha 17 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 entre América de Cali y Junior FC. El encuentro se disputará el sábado 25 de octubre a las 4:10 p.m. en el Estadio Francisco Rivera de Palmira”.

El partido no se jugará en el Pascual Guerrero, sino que tendrá como sede el Francisco Rivera Escobar de Palmira. En ese sentido, el América de Cali y el Junior se verán las caras en dos ocasiones casi seguidas en tan solo una semana de diferencia.

LA PROGRAMACIÓN DEL AMÉRICA VS JUNIOR CAMBIÓ OTRO PARTIDO DE HORARIO

Antes de que se programara el partido entre América y Junior de Barranquilla que quedó para el sábado 25 de octubre a las 4:10 de la tarde, justo a esa hora se iba a jugar el duelo entre Alianza Valledupar FC y La Equidad. Un juego ideal pensando en la posible clasificación de los valduparenses.

Bajo ese panorama, la DIMAYOR comunicó que, “por consecuencia de dicha programación, el encuentro entre Alianza Valledupar FC y La Equidad, pasa a jugarse el viernes 24 de octubre a las 4:00 p.m. en el Estadio Armando Maestre Pavajeau”.

Esa jornada 17 será clave para el América de Cali que necesitará ganar una gran cantidad de puntos antes de llegar a ese encuentro para intentar sellar la clasificación. Ganando contra Millonarios, la Equidad, el clásico vallecaucano y ese duelo con el Junior conseguirá 12 unidades que los pondrían en la pelea por clasificar.