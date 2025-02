DIMAYOR confirmó la programación de la fecha 6: una jornada larga

La Liga BetPlay 2025-I va a toda velocidad en busca de definir a los ocho clasificados que disputarán los cuadrangulares semifinales. Claro, todavía es muy temprano para sacar esas conclusiones, pero ya se están definiendo algunos aspectos dentro de la tabla de posiciones que puede concluir una fase todos contra todos pensando en los clubes privilegiados en la siguiente instancia.

Como ha sido la costumbre, la Liga BetPlay 2025-I ha tenido varios partidos desde la primera fecha en adelante que se han venido aplazando por distintas razones. En la jornada inicial, Millonarios no pudo jugar en Santa Marta ante Unión Magdalena por un infortunado ataque de aficionados locales contra el bus albiazul.

Además, en la cuarta fecha, Águilas Doradas vs América de Cali y Alianza FC de Valledupar vs Fortaleza también fueron aplazados. Por su parte, Nacional contra Deportes Tolima deberá ser reprogramado nuevamente por la imposibilidad para el cuadro tolimense de desplazarse a Medellín, dado que entresemana jugarán Copa Libertadores.

Con seis partidos por disputarse todavía en esta fecha 5, la DIMAYOR ya confirmó la programación de la sexta jornada en donde por fortuna, todavía no han dado novedad de partidos aplazados en dicha semana. Además, se vivirán vibrantes partidos como el clásico entre Deportivo Cali vs Millonarios, sumado al de Tolima vs América que darán de qué hablar.

Independiente Santa Fe, que perdió contra el América y que deberá afrontar la Copa Libertadores también tendrá un duro examen contra Atlético Bucaramanga que ha sido su bestia negra en el 2024 en Liga BetPlay y Copa. La sexta fecha irá del viernes 21 al jueves 27 de febrero.

LA PROGRAMACIÓN DE LA SEXTA FECHA CONFIRMADA POR LA DIMAYOR

Una semana larga de puro fútbol que se extenderá de viernes con La Equidad vs Boyacá Chicó y finalizará el jueves 27 con Medellín vs Llaneros. En ese orden de ideas, así quedó distribuido el calendario de esta fecha:

Viernes 21 de febrero

La Equidad vs Boyacá Chicó – 7:30 P.M.

Estadio Metropolitano de Techo

Sábado 22 de febrero

Santa Fe vs Atlético Bucaramanga – 4:15 P.M.

Estadio Nemesio Camacho El Campín

Águilas Doradas vs Once Caldas – 6:20 P.M.

Estadio Alberto Grisales

Deportivo Pereira vs Fortaleza CEIF – 8:30 P.M.

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Domingo 23 de febrero

Alianza vs Atlético Nacional – 4:00 P.M.

Estadio Armando Maestre Pavajeau

Deportivo Cali vs Millonarios – 6:10 P.M.

Estadio Deportivo Cali (Palmaseca)

Deportes Tolima vs América de Cali – 8:20 P.M.

Estadio Manuel Murillo Toro

Lunes 24 de febrero

Junior vs Envigado – 7:30 P.M.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Martes 25 de febrero

Deportivo Pasto vs Unión Magdalena – 7:30 P.M.

Estadio Departamental Libertad

Jueves 27 de febrero

Medellín vs Llaneros – 8:00 P.M.

Estadio Atanasio Girardot