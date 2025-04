Dimayor confirmó la programación de las fechas 13, 14 y 15 del FPC

La Dimayor confirmó este martes 1 de abril la programación para las próximas fechas de la Liga Betplay. El entre rector del FPC definió como se jugarán las jornadas 13, 14 y 15 del apertura que tendrán partidos destacados como los clásicos entre Nacional y Millonarios, América vs Millonarios, Santa Fe vs DIM y Cali vs Nacional.

Inicialmente, la jornada trece dará inicio el jueves 10 de abril. Allí abrirán el telón La Equidad y Santa Fe en el estadio de Techo a las 07:00 p.m. América visitará el sábado 12 a Envigado sobre las 02:00 p.m. y el plato fuerte de la jornada será Millonarios vs Nacional, el domingo 13 a las 06:00 p.m.

