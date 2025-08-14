Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 16:05
Dimayor confirmó la reprogramación de un partido de Deportivo Cali
Los vallecaucanos marchan en la octava posición con nueve puntos.
La Dimayor, que tuvo muy buenas intenciones al inicio de la temporada al programar con anticipación las primeras 19 fechas de la Liga Betplay, se ha visto obligada a reprogramar algunos partidos por motivos de fuerza mayor.
Y al corte de la octava fecha, se confirmó la reprogramación de un nuevo compromiso, pues el partido entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali a disputarse en el estadio La Independencia de Tunja, tuvo que cambiar de fecha y horario, según Dimayor, por el paro minero que se adelantaba en Boyacá y Cundinamarca.
¿Cuál es la nueva fecha y horario del partido Chicó vs Cali?
El partido Boyacá Chicó vs Deportivo Cali por la octava fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará el lunes 25 de agosto a las 6:00 p. m. en La Independencia, según informó Dimayor en un breve comunicado en donde argumenta que el paro minero obligó a una nueva reprogramación.
Cabe recordar que, inicialmente, este partido se debía jugar el viernes 22 de agosto a las 6:00 p. m., pero finalmente sufrió cambio de programación, tal como ya había ocurrido con otros dos partidos programados para el mismo escenario.
Y es que si bien los promotores del paro minero llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional para levantar las protestas, la reprogramación de uno los dos juegos que ya habían sido postergados, incide en el Chicó vs Cali de la octava fecha.
Lo anterior, teniendo en cuenta que para el viernes 22 de agosto a las 6:00 p. m. en La Independencia fue reprogramado el partido Patriotas vs Once Caldas por la vuelta de la fase 1B de Copa Betplay, obligando al movimiento del juego Chico vs Cali.
¿Es posible que se alargue la Liga Betplay?
La constante reprogramación de partidos en la Liga Betplay podría desencadenar en la posible postergación de cuadrangulares y final de este semestre, pues la última jornada del 'todos contra todos' tendría que disputarse entre el 8 y 9 de noviembre, pero podría correrse la fecha.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar el cambio de día para el partido @BCHICOFCOFICIAL vs. @AsoDeporCali, válido por la Fecha 8 de la #LigaBetPlayDIMAYOR ll-2025.— DIMAYOR (@Dimayor) August 14, 2025
👉… pic.twitter.com/S9ClabGiip
