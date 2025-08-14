Dimayor confirmó la reprogramación de un partido de Deportivo Cali

La Dimayor, que tuvo muy buenas intenciones al inicio de la temporada al programar con anticipación las primeras 19 fechas de la Liga Betplay, se ha visto obligada a reprogramar algunos partidos por motivos de fuerza mayor.

Y al corte de la octava fecha, se confirmó la reprogramación de un nuevo compromiso, pues el partido entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali a disputarse en el estadio La Independencia de Tunja, tuvo que cambiar de fecha y horario, según Dimayor, por el paro minero que se adelantaba en Boyacá y Cundinamarca.

¿Cuál es la nueva fecha y horario del partido Chicó vs Cali?

El partido Boyacá Chicó vs Deportivo Cali por la octava fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará el lunes 25 de agosto a las 6:00 p. m. en La Independencia, según informó Dimayor en un breve comunicado en donde argumenta que el paro minero obligó a una nueva reprogramación.

Cabe recordar que, inicialmente, este partido se debía jugar el viernes 22 de agosto a las 6:00 p. m., pero finalmente sufrió cambio de programación, tal como ya había ocurrido con otros dos partidos programados para el mismo escenario.