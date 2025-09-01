Actualizado:
Dimayor confirmó nueva fecha y horario para Millonarios vs Pasto
El partido corresponde a la fecha 2 y no se pudo jugar inicialmente por falta de pie de fuerza.
Inició septiembre y en la Liga Betplay hay cuatro partidos pendientes, varios de ellos por motivos extrafutbolísticos, y uno tiene como protagonistas a Millonarios FC y Deportivo Pasto, que no pudieron jugar en la segunda fecha debido a que estaba programado para el 20 de julio y no había fuerza pública suficiente para atender el evento.
Ahora, con el calendario medianamente acomodado, Dimayor aprovechó los espacios libres para reprogramar oficialmente el juego entre Embajadores y Volcánicos, puesto que hasta entonces solo se manejaban fechas tentativas pero no había oficialización.
¿Cuándo es el partido Millonarios vs Pasto?
El partido Millonarios vs Pasto por la segunda fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará el miércoles 10 de septiembre a las 7:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ambos equipos llegarán con varios días de descanso tras afrontar sus juegos de la décima jornada.
Pese a que la décima fecha corresponde a la jornada de clásicos, Deportivo Pasto fue emparejado con Boyacá Chicó, al cual recibirá el próximo viernes 5 de septiembre en el Libertad a las 6:00 p. m., siendo un duelo clave para la continuidad del entrenador Camilo Ayala.
Millonarios FC se medirá con Independiente Santa Fe el sábado 6 de septiembre a partir de las 8:30 p. m. en el estadio El Campín. Será una nueva edición del partido más tradicional del fútbol colombiano, y el primero desde aquel 19 de junio cuando el León dejó sin final al Embajador en plena celebración de su cumpleaños.
El balance de Millonarios y Pasto en la Liga Betplay 2025-II
El encuentro entre Millonarios y Pasto no solo ayudará a que los dos equipos se pongan al día en Liga Betplay, sino que es la oportunidad para que continúen trabajando en pro de la remontada en la tabla de posiciones, pues se encuentran relegados.
Hasta entonces, los Albiazules han disputado ocho partidos y suman siete puntos, por lo que se ubican en la decimosexta posición. Hace dos partidos dejaron de ser dirigidos por David González y justamente han sido los únicos juegos que han ganado este semestre.
Los nariñenses no tienen una realidad muy diferente, pues aparecen en la decimoctava casilla con seis puntos en siete partidos (además tienen pendiente un partido ante América en el Libertad. La continuidad del cuerpo técnico liderado por Camilo Ayala 'pende de un hilo'.
