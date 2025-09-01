Dimayor confirmó nueva fecha y horario para Millonarios vs Pasto

Inició septiembre y en la Liga Betplay hay cuatro partidos pendientes, varios de ellos por motivos extrafutbolísticos, y uno tiene como protagonistas a Millonarios FC y Deportivo Pasto, que no pudieron jugar en la segunda fecha debido a que estaba programado para el 20 de julio y no había fuerza pública suficiente para atender el evento.

Ahora, con el calendario medianamente acomodado, Dimayor aprovechó los espacios libres para reprogramar oficialmente el juego entre Embajadores y Volcánicos, puesto que hasta entonces solo se manejaban fechas tentativas pero no había oficialización.

¿Cuándo es el partido Millonarios vs Pasto?

El partido Millonarios vs Pasto por la segunda fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará el miércoles 10 de septiembre a las 7:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ambos equipos llegarán con varios días de descanso tras afrontar sus juegos de la décima jornada.

Pese a que la décima fecha corresponde a la jornada de clásicos, Deportivo Pasto fue emparejado con Boyacá Chicó, al cual recibirá el próximo viernes 5 de septiembre en el Libertad a las 6:00 p. m., siendo un duelo clave para la continuidad del entrenador Camilo Ayala.