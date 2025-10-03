Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 10:44
Dimayor confirmó nueva fecha y sede para partido del Medellín en la Liga BetPlay
El equipo rojo de Antioquia tiene novedades en su calendario.
Previo al inicio de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2025-II, la cual empezará este viernes con el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira que se jugará a partir de las 7:30 de la noche, la Dimayor dio a conocer la reprogramación oficial de un partido que estaba pendiente por disputarse.
Se trata del duelo por la fecha 11 entre Águilas Doradas y el Deportivo Independiente Medellín, compromiso que estaba pactado para disputarse en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro, pero que por inconvenientes en aquel recinto deportivo no se llevó a cabo.
Lea también: Selección Colombia: DT del FPC remplazaría a Lorenzo tras el Mundial
En otras noticias: ¿Independiente Medellín es el equipo que mejor juega al fútbol en Colombia?
Águilas Doradas vs. Independiente Medellín ya fue reprogramado
La Dimayor anunció recientemente que el partido entre equipos antioqueños se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de octubre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, duelo que dará inicio a partir de las 3:00 de la tarde.
Se cree entonces que el conjunto dorado de Antioquia no pudo solucionar los problemas en su estadio y se vio obligado a cambiar de sede, enfrentando a un duro rival que viene de eliminar a Santa Fe y pasar a las semifinales de la Copa BetPlay.
Medellín tuvo que aplazar otro partido
Pese a que el conjunto dirigido por el técnico Alejandro Restrepo jugará ese partido que tenía pendiente, se ha visto obligado a aplazar otro compromiso de Liga BetPlay debido a conciertos que se llevarán a cabo en el Estadio Atanasio Girardot.
Será el que tenía programado para este fin de semana ante Independiente Santa Fe por la fecha 14 de la presente Liga BetPlay, todavía sin nueva fecha de reprogramación y a la espera de encontrar un nuevo espacio en el calendario organizado por la Dimayor.
Fuente
Antena 2