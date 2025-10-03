Dimayor confirmó nueva fecha y sede para partido del Medellín en la Liga BetPlay

Previo al inicio de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2025-II, la cual empezará este viernes con el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira que se jugará a partir de las 7:30 de la noche, la Dimayor dio a conocer la reprogramación oficial de un partido que estaba pendiente por disputarse.

Se trata del duelo por la fecha 11 entre Águilas Doradas y el Deportivo Independiente Medellín, compromiso que estaba pactado para disputarse en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro, pero que por inconvenientes en aquel recinto deportivo no se llevó a cabo.

