Dimayor confirmó primera decisión del partido entre Unión Magdalena y Once Caldas

La fecha 17 de la Liga BetPlay estaba a punto de llegar a su fin, cuando apareció un nuevo acto de intolerancia deportiva protagonizada en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país, el Estadio Sierra Nevada de la ciudad de santa Marta, en donde los hinchas de Unión Magdalena, en el compromiso frente a Once Caldas, ingresaron al terreno de juego para intentar agredir a los futbolistas de ambas escuadras.

Fue justo sobre el minuto 78 del compromiso cuando desde la tribuna sur del estadio empezaron a ingresar los fanáticos del 'ciclón bananero', quienes no se mostraron contentos por el resultado que estaba teniendo el partido, el cual ya iban perdiendo por la mínima diferencia con anotación de Dayro Moreno. Frente a esta circunstancia, tanto jugadores como cuerpo técnico y terna arbitral, tuvieron que ingresar a los camerinos mientras la seguridad tomaba orden en el estadio y, minutos después la propia Dimayor, la cual tomó la decisión de suspender el partido de manera definitiva por falta de garantías.

Comunicado de Dimayor tras los violentos hechos entre Unión Magdalena y Once Caldas

Los hinchas de Unión Magdalena sabotearon el encuentro entre Unión Magdalena y Once Caldas al ingresar al campo de juego en busca de desquitarse con los jugadores que estaban perjudicando el nombre del club al que siguen y que lo estarían hundiendo cada vez más en la tabla de posiciones, acercándolo nuevamente a la zona del descenso al no sumar ni siquiera una victoria a lo largo de siete fechas juagadas.

Lo que no sabían los fanáticos del 'ciclón bananero' es que, frente a estos deplorables actos que lo que hacen es manchar el buen nombre del Fútbol Profesional Colombiano e incentivar a la violencia, Dimayor tomaría drásticas medidas con respecto al respectivo resultado del partido aunque todavía quedaran más de 10 minutos por disputarse, en especial al darse a conocer que una figura tan importante en Once Caldas como lo es el estratega, 'Arriero' Herrera, habría sufrido agresiones que, aunque no fueron de gravedad, atentaron contra su integridad física,

La respectiva investigación de Dimayor, confirmada por los propios árbitros del compromiso, los llevó a suspender de manera definitiva el partido en el Estadio Sierra Nevada por falta de garantías, hecho que daría a entender que probablemente los tres puntos de la victoria serían otorgados al 'blanco blanco'.