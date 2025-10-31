DIMAYOR confirmó programación de la Fecha 19 de Liga BetPlay tras cambios

En la Liga BetPlay 2025-II quedan tan solo dos fechas para terminar la fase regular y para dejar listos los ocho clasificados que jugarán los cuadrangulares semifinales. Las jornadas 19 y 20 serán claves para decidir la suerte de los equipos que siguen peleando.

Y es que, tras el desarrollo de la fecha 18, Deportes Tolima selló su paso para la siguiente instancia. Cinco clubes ya clasificaron y ahora habrá pelea de seis instituciones que buscan quedarse con uno de los tres cupos restantes. Junior, Águilas Doradas, Alianza Valledupar, Santa Fe, Llaneros y América de Cali son los equipos que todavía tienen aspiraciones de jugar los cuadrangulares.

Todo se podría conocer en la fecha 19 que se iba a jugar entre el viernes 31 de octubre y el lunes festivo 3 de noviembre. Por los cambios en la programación, dado que, el partido de Boyacá Chicó vs América de Cali no se pudo jugar como estaba agendado para cerrar la jornada 18 y reprogramaron la penúltima y última fecha.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 19 DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

La fecha tiene vibrantes partidos como el Deportivo Pereira vs Deportivo Independiente Medellín. Los pereiranos tendrán una semana para ponerse al día después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera actividades en el club. Otro que llama la atención es Santa Fe vs Deportivo Cali que cerrará la jornada y Fortaleza vs Junior, este último club que pelea por clasificar todavía.

En ese sentido, esta jornada se disputará a partir del viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre. La DIMAYOR distribuyó los partidos de la siguiente manera con horarios definidos:

Viernes 7 de noviembre

Envigado vs Millonarios

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Polideportivo Sur

Deportivo Pereira vs Deportivo Independiente Medellín

Hora: 6:10 P.M.

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Deportes Tolima vs Llaneros

Hora: 8:20 P.M.

Estadio Manuel Murillo Toro

Sábado 8 de noviembre

Fortaleza vs Junior

Hora: 4:10 P.M.

Estadio Metropolitano de Techo

Atlético Nacional vs Águilas Doradas

Hora: 6:20 P.M.

Estadio Atanasio Girardot

Atlético Bucaramanga vs La Equidad

Hora: 8:30 P.M.

Estadio Américo Montanini

Domingo 9 de noviembre

Once Caldas vs Deportivo Pasto

Hora: 2:00 P.M.

Estadio Palogrande

Alianza Valledupar vs Boyacá Chicó

Hora: 4:10 P.M.

Estadio Armando Maestre Pavajeau

América de Cali vs Unión Magdalena

Hora: 6:20 P.M.