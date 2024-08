DIMAYOR confirmó programación de la fecha 7: siguen partidos aplazados

La Liga BetPlay 2024-II continúa, mientras algunos equipos buscan luchar por calar en las primeras posiciones para ir consolidándose, pensando en clasificar a los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, cada fecha, ha habido partidos aplazados por la imposibilidad de que se usen algunos estadios por el Mundial Femenino Sub-20 que se desarrollará en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

Entre el 31 de agosto al 22 de septiembre, se disputará la Copa del Mundo en suelo colombiano, y los recintos deportivos deben entregarse con antelación pensando en la competencia femenina. Por esta razón, la DIMAYOR ha tenido que aplazar algunos compromisos fecha tras fecha.

Por medio de un comunicado, el ente que regula las competencias del fútbol colombiano anunció la programación de la fecha 6 y 7. En la sexta solo hay un partido que no tiene fecha entre Envigado vs Deportivo Pasto, mientras que Millonarios vs Atlético Nacional y Medellín vs Boyacá Chicó ya se enfrentaron en juegos adelantados.

Mientras tanto, en la séptima fecha, hay dos juegos aplazados entre Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira y Atlético Nacional vs Deportivo Cali. América vs Envigado adelantaron el partido de esta jornada y los escarlatas sacaron el resultado adelante con una goleada.

Con los dos juegos aplazados, tal vez el partido más atractivo dentro de la jornada siete es la de Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 7 DE LA LIGA BETPAY 2024-II

Viernes 23 de agosto

Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga – 7:30 P.M.

Sábado 24 de agosto

Patriotas vs La Equidad – 3:00 P.M.

Alianza FC vs Boyacá Chicó – 5:15 P.M.

Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla – 7:30 P.M.

Domingo 25 de agosto

Águilas Doradas vs Millonarios – 5:30 P.M.

Once Caldas vs Jaguares de Córdoba – 7:40 P.M.

Lunes 26 de agosto

Fortaleza CEIF vs Deportivo Independiente Medellín – 8:00 P.M.

Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira – aplazado

Atlético Nacional vs Deportivo Cali – aplazado