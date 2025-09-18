Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 17:18
Dimayor contra las cuerdas: reunión fallida para el futuro de la Liga
Dimayor tiene varios problemas para el futuro de la Liga BetPlay tras falta de acuerdos.
La Liga BetPlay, Dimayor y Carlos Mario Zuluaga, el respectivo presidente, vuelven a entrar en el "ojo del huracán" tras una serie de inconvenientes que se han venido presentando a lo largo de la temporada 2025, en la cual se planearon hacer varios cambios, pero hasta el momento no se han hecho efectivos.
Justo el jueves 18 de septiembre fue el día pactado para empezar a tomar medidas en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, en donde se planeaba que se confirmaran varios movimientos en cuanto al ascenso y descenso de los clubes participantes de estas competencias, pero la realidad de la reunión con respecto a este tema fue bastante distinta, ya que varios equipos estuvieron en desacuerdo y no hubo votación.
Se complica el futuro del FPC y no se llevaron a cabo importantes votaciones
La historia del FPC ha causado que desde hace varios años se lleve planeando la expansión de las competencias futbolísticas profesionales en el país y de paso buscar alternativas para aumentar su nivel. Poco a poco llegó y se fortaleció la Liga BetPlay Femenina, se ha intensificado el nivel en el Torneo BetPlay y la respectiva liga, pero ahora se piensa en un cambio radical en cuanto al sistema de ascenso y descenso.
La propuesta inicial planteada por parte de la Dimayor era disminuir el número de clubes en la máxima división del FPC, pasar d un total de 20 a 18 con un sistema que ya no fuera descenso por promedio. Según confirmó Zuluaga, ya varios de los clubes participantes en la máxima división del fútbol colombiano le habrían dado el "visto bueno" para esta drástica medida, alrededor de un 80%.
Sin embargo, durante la reunión que se llevó a cabo el 18 de septiembre el panorama que había planteado el presidente fue completamente diferente y se mostró inconformismo por parte de algunos equipos, por lo que la votación de esta propuesta no se llevó a cabo.
NO HUBO VOTACIÓN— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 18, 2025
En la asamblea de @Dimayor no se voto la propuesta de reducción de 20 a 18 equipos en primera división.
Se discutió mucho el tema y existe resistencia. pic.twitter.com/2UTjFBV7Qj
¿Cuándo será la próxima reunión de Dimayor?
La Asamblea Extraordinaria que se llevó a cabo el 18 de septiembre contó con la presencia de los 36 clubes afiliados del FPC y se intentó hablar sobre el mejoramiento integral en las competencias oficiales organizadas por la DIMAYOR, pero no se llegó a un acuerdo concreto, por lo que fue programada una nueva reunión para el mes de noviembre.
