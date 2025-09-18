Dimayor contra las cuerdas: reunión fallida para el futuro de la Liga

La Liga BetPlay, Dimayor y Carlos Mario Zuluaga, el respectivo presidente, vuelven a entrar en el "ojo del huracán" tras una serie de inconvenientes que se han venido presentando a lo largo de la temporada 2025, en la cual se planearon hacer varios cambios, pero hasta el momento no se han hecho efectivos.

Justo el jueves 18 de septiembre fue el día pactado para empezar a tomar medidas en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, en donde se planeaba que se confirmaran varios movimientos en cuanto al ascenso y descenso de los clubes participantes de estas competencias, pero la realidad de la reunión con respecto a este tema fue bastante distinta, ya que varios equipos estuvieron en desacuerdo y no hubo votación.

Le puede interesar: América, Nacional y Millonarios hicieron polémica propuesta en Dimayor

Se complica el futuro del FPC y no se llevaron a cabo importantes votaciones

La historia del FPC ha causado que desde hace varios años se lleve planeando la expansión de las competencias futbolísticas profesionales en el país y de paso buscar alternativas para aumentar su nivel. Poco a poco llegó y se fortaleció la Liga BetPlay Femenina, se ha intensificado el nivel en el Torneo BetPlay y la respectiva liga, pero ahora se piensa en un cambio radical en cuanto al sistema de ascenso y descenso.

La propuesta inicial planteada por parte de la Dimayor era disminuir el número de clubes en la máxima división del FPC, pasar d un total de 20 a 18 con un sistema que ya no fuera descenso por promedio. Según confirmó Zuluaga, ya varios de los clubes participantes en la máxima división del fútbol colombiano le habrían dado el "visto bueno" para esta drástica medida, alrededor de un 80%.