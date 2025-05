Dimayor denuncia irregularidades en investigación de la SIC y advierte liquidación de clubes

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano también denunció irregularidades en el proceso.

"Tal como se ha manifestado reiteradamente desde la primera audiencia del presente trámite, expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que la Superintendencia para la Protección de la Competencia ha administrado este proceso desde su apertura en el año 2021. Hemos señalado diversas irregularidades y actuaciones que, a nuestro juicio, no se compadecen con las garantías procesales que deben primar en cualquier investigación administrativa".

"Reiteramos que las Garantías que en su momento fueron ofrecidas por varios investigados y aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio de la época, las cuales estaban diseñadas para promover el crecimiento y la sostenibilidad del fútbol profesional y, fundamentalmente, beneficiar a los jugadores, fueron ilícitamente revocadas mediante la Resolución No. 44684 de 2023. Esta revocatoria, a nuestro entender, carece de fundamento sólido y perjudica los esfuerzos por encontrar soluciones concertadas".

Por otro lado, se aseguró que hay preocupación por el hecho de que las personas investigadas no han tenido acceso al expediente del caso.

"Es motivo de grave inquietud que, hasta la fecha, la SIC no haya resuelto problemas sustanciales y graves del trámite procesal. Los investigados aún no contamos con un acceso integral, completo y oportuno al expediente. De hecho, algunos de los investigados solo pudieron tener acceso parcial al expediente mucho tiempo después de haber vencido el plazo legal para la presentación de los descargos y la solicitud de pruebas, lo cual constituye una clara vulneración al derecho de defensa y al debido proceso".

En los últimos puntos expuestos en el comunicado, la Dimayor asegura que no hay elementos de peso que prueben la acusaciones.

"Subrayamos que, a la fecha, y tras una larga investigación, no se ha probado nada nuevo que sustente las acusaciones iniciales de un supuesto acuerdo. El informe motivado publicado reconoce que solo hay un par de comunicaciones aisladas y no existe ningún elemento de juicio o prueba, que soporte la acusación de la SIC. La Delegatura parece no se tomó el trabajo de examinar los miles de documentos, archivos, pruebas documentales, periciales, testimonios, ni ningún argumento o prueba aportadas por los clubes y personas naturales investigadas, llegando, básicamente, a las mismas conclusiones del pliego de cargos original. Esto se ha hecho sin un examen riguroso y objetivo de las pruebas de descargo y, lo que es más grave, en aparente violación del debido proceso que debe regir estas actuaciones".