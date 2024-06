Dimayor confirmó el arbitro para la final de la Liga Betplay entre Bucaramanga y Santa Fe

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se medirán en la primera final de la Liga Betplay el próximo sábado 8 de junio. Ambos elencos llegan a este compromiso tras haber liderado sus respectivos cuadrangulares y definirán en una serie de 180 minutos al campeón del primer semestre.

Para rojos y leopardos la definición del título dará inicio en suelo santandereano. El sábado sobre las 07:30 p.m. se jugarán los primeros 90' de una final inédita entre dos de los equipos tradicionales del FPC. Los bogotanos buscan su décimo título, mientras que el cuadro bumangués quiere gritar campeón por primera vez.

Con la importancia del encuentro, la Dimayor se ha tomado la tarea de medir cada uno de los detalles de la final. Desde los horarios, el acceso a público visitante y demás han hecho parte de la organización del cierre del campeonato. Por ello, ya se confirmaron los árbitros que estarán en el partido de ida en suelo santandereano.

La Dimayor eligió al antioqueño Wilmar Roldán como el árbitro central para el primer compromiso en la serie por el trofeo de la Liga Betplay. En cuanto a los asistentes de línea, serán Richard Ortiz (Quindío) y Roberto Padilla (Atlántico). El antioqueño Alejandro Moncada será el cuarto juez, Leonardo Mosquera _(Antioquia) será el VAR y el AVAR estará a cargo del boyacense Fernando Acuña.

Cabe recordar que Roldan fue juez de los cardenales en las finales contra Deportivo Pasto (2012), Deportes Tolima (2016), Millonarios (2017) y América de Cali (2020). Las primeras dos fueron ganadas por los bogotanos, mientras que en las últimas ante embajadores y escarlatas no lograron quedarse con el título.

Por el lado de Bucaramanga, el antioqueño no ha estado en una final decisiva del club leopardo debido a que este no había llegada a esta instancia del torneo. Aún no se conoce quién será el central para el compromiso de vuelta en El Campín.

Se espera que este sábado, el encuentro sea de bastante nivel entre ambos equipos. Santa Fe es el mejor cuadro del torneo con 50 puntos en la reclasificación, mientras que el equipo santandereano ha sumado 46 unidades.