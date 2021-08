Dimayor explica por qué se decidió continuar con partido Santa Fe vs Nacional

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre los hechos vandálicos que pasaron en El Campín de Bogotá con los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. El máximo dirigente del FPC explicó por qué se decidió jugar el partido, a pesar de lo que ocurría en las tribunas.

Puede ver: Presidente Duque convoca Comisión Nacional tras disturbios en El Campín

"Una tristeza infinita; yo en el estadio no lo podía creer. No era una situación fácil de manejar. Me reuní con el comandante de la policía. Las consecuencias de haber terminado el partido podrían haber sido peores; tomamos esas determinaciones porque a las afueras del estadio se podrían matar", aseguró Jaramillo.

El presidente de Dimayor resaltó que se charló con la policía y el juez, pero el peligro de más disturbios afuera del estadio por cancelación del juego hizo que se determinara acabar el compromiso para “evitar que pasara algo peor”.

"El general que estaba cargo del partido del estadio, el árbitro y yo tomamos la decisión de continuar. Yo creo que se tomó la determinación correcta; tenemos cosas que lamentar, pero afortunadamente no hay más cosas lamentables" [SIC], reiteró.