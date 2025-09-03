Cargando contenido

Millonarios vs Santa Fe
Dimayor le da gusto a Millonarios para el clásico ante Santa Fe

Este miércoles 3 de septiembre se conoció la decisión a través de la Resolución 087 de Dimayor.

La Dimayor anunció una sanción contra Millonarios luego de la particular protesta que realizaron antes del partido frente a Unión Magdalena. Aunque fue una manifestación pacífica, el acto generó un retraso en el inicio del encuentro y permitió que algunos aficionados ingresaran a la cancha.

Por este motivo, el Comité Disciplinario emitió la Resolución 086, en la que impone al club una multa de $11.388.000. Además, Millonarios no podrá habilitar la tribuna norte alta de El Campín en su próximo partido como local.

Esto quiere decir que esa parte del estadio estaría cerrada para el clásico del sábado 6 de septiembre ante Independiente Santa Fe. Aún falta la confirmación oficial, pero ese sería el primer encuentro afectado por la sanción.

El detalle no es menor. Se trata de un partido clase A, con alta expectativa de asistencia y seguridad. Por eso, la dirigencia de Millonarios no descarta apelar la sanción o, al menos, solicitar que se cumpla en otro partido de menor relevancia.

Después del clásico, el calendario de Millonarios incluye un duelo contra Deportivo Pasto el miércoles 10 de septiembre y luego el regreso a El Campín el jueves 16, para enfrentar a Envigado por Copa BetPlay. Sin embargo, la sanción deberá cumplirse obligatoriamente en un partido de Liga.

Noticia en desarrollo...

