Dimayor le da gusto a Millonarios para el clásico ante Santa Fe

La Dimayor anunció una sanción contra Millonarios luego de la particular protesta que realizaron antes del partido frente a Unión Magdalena. Aunque fue una manifestación pacífica, el acto generó un retraso en el inicio del encuentro y permitió que algunos aficionados ingresaran a la cancha.

Por este motivo, el Comité Disciplinario emitió la Resolución 086, en la que impone al club una multa de $11.388.000. Además, Millonarios no podrá habilitar la tribuna norte alta de El Campín en su próximo partido como local.

Puede leer: Millonarios vs Santa Fe: definida tribuna y precio para la hinchada visitante

Esto quiere decir que esa parte del estadio estaría cerrada para el clásico del sábado 6 de septiembre ante Independiente Santa Fe. Aún falta la confirmación oficial, pero ese sería el primer encuentro afectado por la sanción.

El detalle no es menor. Se trata de un partido clase A, con alta expectativa de asistencia y seguridad. Por eso, la dirigencia de Millonarios no descarta apelar la sanción o, al menos, solicitar que se cumpla en otro partido de menor relevancia.