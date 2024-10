Dimayor sentenció a Nacional: decisión final sobre las sanciones por partido ante Junior

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizaron un partido para el olvido en la fecha 10 del FPC. En aquel momento, los disturbios en las tribunas del Atanasio Girardot, generaron todo tipo de reacciones y se esperaba por conocer cuáles serían las decisiones al respecto.

Una vez que se anunció que el partido se suspendía por la invasión de la cancha y las peleas entre los aficionados de ambos equipos, Junior ya esperaba por una resolución que lo favoreciera. El elenco tiburón se apegaba a la jurisprudencia similar en un encuentro que terminó con incidentes ante Unión Magdalena.

Este miércoles, por medio de un comunicado, la DIMAYOR confirmó las decisiones sobre el partido de la fecha 10. En primera instancia se acordó que ambos clubes tendrían que cumplir una imposición de 6 fechas sin público en sus respectivos estadios en los partidos de liga.

Recurso de reposición formulado por el Club Atlético Nacional S.A. (“Atlético Nacional”) contra el artículo 3° de la Resolución No. 080 de 2024. Mediante correo electrónico el día 04 de octubre de 2024, el Club Atlético Nacional S.A., formuló recurso de reposición contra el artículo 3° de la Resolución No. 080 de 2024 ante el Comité Disciplinario del Campeonato, dentro del término contenido en el artículo 173 del CDU de la FCF

No reponer la decisión contenida el artículo 3° de la Resolución No. 080 de 2024, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. No acceder a las pretensiones del club Atlético Nacional S.A. 3. Conceder el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR.