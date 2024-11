Dimayor modificó cuatro partidos: nueva programación de la fecha 17 de Liga Betplay

La fecha 17 de la Liga Betplay será clave en varios aspectos, pues se espera la confirmación de al menos un clasificado más (el sexto) a los cuadrangulares semifinales, así como podría conocerse al primer descendido a la B para la próxima temporada.

Por ende, hay varias miradas sobre los juegos que se llevarán a cabo en la decimoséptima jornada del torneo colombiano; no obstante, Dimayor consideró pertinente hacer algunas modificaciones en la programación: dos juegos cambiaron de día y otros dos de horario.

Dimayor confirmó que el partido entre Deportes Tolima y Envigado FC no será el martes 5 sino el miércoles 6 de noviembre; y también se corrió un día el partido Junior vs Millonarios, que ahora será el jueves 7. Deportivo Pasto vs América y Deportivo Pereira vs Atlético Nacional mantienen la fecha (7 de noviembre), pero con una postergación de horario.

Así las cosas, quedó confirmada la nueva programación de la fecha 17 de Liga Betplay, con algo clave, pues se seguirá desarrollando entre el martes 5 y el viernes 8 de noviembre. Posteriormente se conocerán fechas y horarios para la jornada 18 del certamen.

Nueva programación de la fecha 17 de Liga Betplay

Martes 5 de noviembre

Fortaleza vs La Equidad - 7:30 p. m.

Miércoles 6 de noviembre

Chicó vs Bucaramanga - 2:30 p. m.

Alianza FC vs Águilas Doradas - 4:30 p. m.

Tolima vs Envigado - 6:30 p. m.

Cali vs Jaguares - 8:30 p. m.

Medellín vs Patriotas - 8:30 p. m.

Jueves 7 de noviembre

Junior vs Millonarios - 4:50 p. m.

Pasto vs América - 6:45 p. m.

Pereira vs Nacional - 8:45 p. m.

Viernes 8 de noviembre

Santa Fe vs Once Caldas - 8:20 p. m.