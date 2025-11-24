Dimayor modificó el horario del partido América vs Medellín, ¿por qué?

La Dimayor confirmó una modificación en el horario del partido América de Cali vs Independiente Medellín, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II.

El compromiso seguirá disputándose en el estadio Pascual Guerrero, tal como estaba establecido desde el calendario inicial del cuadrangular, pero ahora con una hora de anticipación.

Nuevo horario de América vs Medellín por cuadrangulares

Sin embargo, el encuentro ya no será a las 7:30 p. m., sino que se adelantará una hora: ahora se jugará el jueves 27 de noviembre a las 6:30 de la tarde.

Según explicó Dimayor en su comunicado oficial, “esta modificación se realiza teniendo en cuenta la programación de la final del Torneo Betplay II-2025”, programada para ese mismo día.