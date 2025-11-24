Cargando contenido

América vs Medellín
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 17:40

Dimayor modificó el horario del partido América vs Medellín, ¿por qué?

El juego corresponde a la tercera fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II.

La Dimayor confirmó una modificación en el horario del partido América de Cali vs Independiente Medellín, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II.

El compromiso seguirá disputándose en el estadio Pascual Guerrero, tal como estaba establecido desde el calendario inicial del cuadrangular, pero ahora con una hora de anticipación.

Nuevo horario de América vs Medellín por cuadrangulares

Sin embargo, el encuentro ya no será a las 7:30 p. m., sino que se adelantará una hora: ahora se jugará el jueves 27 de noviembre a las 6:30 de la tarde.

Según explicó Dimayor en su comunicado oficial, “esta modificación se realiza teniendo en cuenta la programación de la final del Torneo Betplay II-2025”, programada para ese mismo día.

Tanto América como Medellín llegan a este duelo con un punto cada uno, luego de empatar en la segunda jornada y mantenerse con vida en el grupo A.

El cambio de horario también busca evitar cruces con la final del Torneo Betplay, cuya ida se jugará entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo en el estadio Metropolitano de Techo.

La Dimayor ajustó así la parrilla de programación televisiva y logística para que ambos encuentros puedan desarrollarse sin interferencias.

Con el nuevo horario confirmado, América y Medellín se preparan para un duelo determinante en sus aspiraciones de avanzar a la final del semestre, pues los dos están obligados a ganar.

Fuente
Antena 2
