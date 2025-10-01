Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 19:44
DIMAYOR modificó horarios de partidos de la Fecha 15: uno por el descenso
El ente que reglamenta el fútbol colombiano anunció nueva programación en el calendario.
La Liga BetPlay 2025-II está entrando en zonas definitivas para decidir varios aspectos. Primero, necesitarán dar con los ocho clasificados para los cuadrangulares semifinales y a partir de ahí, revelar la final y a la postre al campeón. Además, habrá que confirmar a los descendidos que todo parece indicar que serían Unión Magdalena y Envigado que están en la zona roja.
Con esto por definirse, la DIMAYOR, que dejó la programación definida desde antes de empezar la Liga BetPlay para evitar la posibilidad de aplazamientos de partidos, en las últimas horas cambió los horarios de dos partidos de la Fecha 15 del torneo con equipos que se están jugando, no solo la clasificación, sino también el no perder la categoría.
En este caso, los partidos que fueron modificados en su horario serán el juego entre Alianza de Valledupar contra el Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga recibiendo la visita de Unión Magdalena. Es decir, los juegos tienen que ver con tres equipos que buscan sellar la clasificación, y uno que quiere buscar el milagro y salvarse como sea.
LOS NUEVOS HORARIOS DE ALIANZA VALLEDUPAR VS JUNIOR Y BUCARAMANGA VS UNIÓN MAGDALENA
Bajo ese panorama, la DIMAYOR dio a conocer el cambio de la programación en el juego en el Armando Maestre Pavajeau entre Alianza Valledupar y Junior de Barranquilla. Ese partido de la decimoquinta jornada estaba previsto para el lunes 13 de octubre y ahora se jugará un día antes, el domingo a partir de las 4:10 de la tarde.
Por su parte, el otro encuentro en discusión entre Atlético Bucaramanga y Unión Magdalena también cambió, pero en este caso, la modificación fue solo en el horario del compromiso. La DIMAYOR definió que el duelo entre leopardos y bananeros se juegue el domingo 12 de octubre a partir de las 6:20 de la tarde, justo después del de Alianza vs Junior que también cambió en la programación.
Para ese momento, la Liga BetPlay podría ya tener a Junior y a Bucaramanga clasificados, a Alianza en la pelea por sellar la clasificación y a un Unión Magdalena que ya estaría sepultado al Torneo BetPlay por la tabla del promedio. Sin duda alguna, estos dos compromisos serán claves de cara a definir a los clasificados para los cuadrangulares semifinales.
LA FECHA 15 PODRÍA DEJAR A JUNIOR Y BUACARAMANGA CLASIFICADOS DE MANERA ANTICIPADA
Los siguientes partidos del calendario de la Liga BetPlay serán claves para el Junior y para el Atlético Bucaramanga. Se viene la fecha 14 y la 15, jornada en la cual ya conocen la reprogramación de sus compromisos.
En el caso de que Junior sume los seis puntos que están en juego en las siguientes dos jornadas contra Deportes Tolima y Alianza Valledupar, sellarán la clasificación para los cuadrangulares de manera anticipada al sumar 31 unidades. Con Bucaramanga ganarle a Envigado y a Unión Magdalena sería clasificar de manera prematura alcanzando los 30 puntos.
Por su parte, Alianza que está en zona de clasificación en caso de ganar sus dos partidos siguientes todavía no estaría clasificado. Sin embargo, las dos fechas que se vienen son definitivas para pensar seguir en la carrera por asegurar el paso a las fases finales.
Fuente
Antena 2