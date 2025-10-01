DIMAYOR modificó horarios de partidos de la Fecha 15: uno por el descenso

La Liga BetPlay 2025-II está entrando en zonas definitivas para decidir varios aspectos. Primero, necesitarán dar con los ocho clasificados para los cuadrangulares semifinales y a partir de ahí, revelar la final y a la postre al campeón. Además, habrá que confirmar a los descendidos que todo parece indicar que serían Unión Magdalena y Envigado que están en la zona roja.

Con esto por definirse, la DIMAYOR, que dejó la programación definida desde antes de empezar la Liga BetPlay para evitar la posibilidad de aplazamientos de partidos, en las últimas horas cambió los horarios de dos partidos de la Fecha 15 del torneo con equipos que se están jugando, no solo la clasificación, sino también el no perder la categoría.

En este caso, los partidos que fueron modificados en su horario serán el juego entre Alianza de Valledupar contra el Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga recibiendo la visita de Unión Magdalena. Es decir, los juegos tienen que ver con tres equipos que buscan sellar la clasificación, y uno que quiere buscar el milagro y salvarse como sea.

LOS NUEVOS HORARIOS DE ALIANZA VALLEDUPAR VS JUNIOR Y BUCARAMANGA VS UNIÓN MAGDALENA

Bajo ese panorama, la DIMAYOR dio a conocer el cambio de la programación en el juego en el Armando Maestre Pavajeau entre Alianza Valledupar y Junior de Barranquilla. Ese partido de la decimoquinta jornada estaba previsto para el lunes 13 de octubre y ahora se jugará un día antes, el domingo a partir de las 4:10 de la tarde.

Por su parte, el otro encuentro en discusión entre Atlético Bucaramanga y Unión Magdalena también cambió, pero en este caso, la modificación fue solo en el horario del compromiso. La DIMAYOR definió que el duelo entre leopardos y bananeros se juegue el domingo 12 de octubre a partir de las 6:20 de la tarde, justo después del de Alianza vs Junior que también cambió en la programación.

Para ese momento, la Liga BetPlay podría ya tener a Junior y a Bucaramanga clasificados, a Alianza en la pelea por sellar la clasificación y a un Unión Magdalena que ya estaría sepultado al Torneo BetPlay por la tabla del promedio. Sin duda alguna, estos dos compromisos serán claves de cara a definir a los clasificados para los cuadrangulares semifinales.