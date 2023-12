Dimayor no perdonó a Nacional y también lo sancionó por los incidentes en el clásico

La fecha 5 de los cuadrangulares finales estuvo marcada por los incidentes que se presentaron en particular en los partidos Cali vs Junior y Nacional vs Medellín. En ambos casos, los hinchas de los equipos que ejercieron como locales protagonizaron diferentes desmanes en las tribunas que obligaron a terminar los encuentros antes de lo previsto.

Luego de estos hechos, la Dimayor entró a revisar lo sucedido tanto en el Estadio de Palmaseca como en el Polideportivo Sur de Envigado y resolvió sancionar a los azucareros y a los verdolagas con castigos que van desde la suspensión de tribunas hasta una multa económica.

En el caso del equipo vallecaucano, recibió tres fechas de suspensión total de su estadio, además de otras tres asociadas a la suspensión parcial de las tribunas Norte y Occidental Central Baja. Asimismo, deberá pagar una suma de doce salarios mínimos (13.920.000 pesos) a raíz de lo sucedido y otra de 20 salarios mínimos por retirada o renuncia.

Sin embargo, Nacional no se quedó atrás por los actos violentos registrados en el último clásico ante Medellín, ya que la Dimayor también tomó medidas similares.

¿Qué sanciones recibió Nacional?

En su resolución, la máxima entidad del fútbol colombiano ordenó sancionar a los verdolagas con dos fechas de suspensión total de su plaza, sumada a las dos fechas adicionales en las que queda suspendida las tribunas Norte y Noroccidental. Esto también lo obliga a pagar una multa de diez salarios mínimos por estos actos.

Por otra parte, la renuncia o retirada del partido también provocó que también fuera sancionado con 20 salarios mínimos ante los incidentes provocados por el 5-0 que le propinó el Poderoso el pasado domingo en Envigado.

Así las cosas, Nacional y Cali deberán afrontar los primeros partidos de la Liga Betplay en 2024 sin público en sus estadios. Además, la multa recibida supone un duro golpe para sus arcas pensando también en el mercado de fichajes que ya se está moviendo en la Liga Betplay.