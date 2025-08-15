Dimayor perjudicó a Nacional y Santa Fe: impuso radical sanción en Liga BetPlay

Cargando contenido

Dimayor impuso sanción a Santa Fe y Nacional
Dimayor impuso sanción a Santa Fe y Nacional
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 19:11

Inició de la mejor manera el segundo semestre deportivo en el Fútbol Profesional Colombiano y junto con ello se comenzaron a presenciar una gran cantidad de goles y resultados sorpresivos que han dado varios movimientos en la tabla de posiciones en las distintas competencias que se están disputando.

La Liga BetPlay Femenina arrancó ya desde una instancia final, los cuadrangulares, en donde los ocho mejores clubes ya fueron divididos en dos grupos. Por el momento comandan Orsomarso en el Grupo A y Nacional en el B, aunque en esta edición de la liga también ha habido varios inconvenientes en donde Dimayor ha tenido que tomar medidas, tal como la sanción que le será impuesta a Santa Fe y al 'verde paisa' por incumplir con el reglamento. 

Santa Fe y Nacional sufrirían sanción económica por parte de Dimayor

El todos contra todos terminó de buena manera y los equipos tuvieron varios días para recuperarse de cara a la instancia de los cuadrangulares, en donde se decretaría los cuatro mejores que avanzarían a las semifinales. Esta nueva fase comenzó con un duelo principal como lo fue el de Nacional vs Santa Fe, el cual trajo consigo repercusiones económicas a cada uno tras una sanción impuesta por Dimayor. 

La victoria y los respectivos tres puntos se los terminó llevando Nacional con un marcador de 2-0 en el Atanasio Girardot, pero este no fue el único golpe que recibió la escuadra 'cardenal', ya que Dimayor también dio a conocer que ambas escuadras habrían infringido con una de las normas del reglamento, por lo cual deberían pagar una multa de millón setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y cinco mil pesos ($1.779.375). 

Incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 1ª fecha de Cuadrangulares Semifinales de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025, entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club Independiente Santa Fe S.A.

“Ambos equipos, tanto Atlético Nacional, como Independiente Santa Fe salieron 6 minutos tarde a los actos protocolarios. Yo fui a buscarlos a los camerinos minutos antes de la 1:50, pero me decían que estaban terminando de rezar. El partido inició a las 2:03 pm”. 

Tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina

Pos Equipo Puntos PJ
1 Orsomarso 7 3
2 Deportivo Cali 5 3
3 Medellín 3 3
4 Internacional Palmira 1 3

 

Pos Equipo Puntos PJ
1 Atlético Nacional 9 3
2 América de Cali 4 3
3 Millonarios 1 3
4 Independiente Santa Fe 0 3
