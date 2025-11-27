DIMAYOR pondría tate quieto a clubes que quieren cambiar de sede: estricto reglamento

La Liga BetPlay está entrando en fases definitivas y en medio de las competencias, mucho se ha hablado de lo que podría suceder con las distintas plazas de varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano. En el último tiempo, Águilas Doradas jugó en Sincelejo, regresó a Rionegro en cuestión de un semestre, mientras que Alianza salió de Barrancabermeja y se mudó a Valledupar.

Para el 2026, Patriotas jugará en Sogamoso y Atlético Huila, puesto que el Estadio Guillermo Plazas Alcid no podrá estar en uso por las fallas estructurales y estaría pensando en mudarse a otra sede. Por su parte, en los últimos días apareció un rumor de Águilas Doradas y Fortaleza que estarían reuniéndose con Dumek Turbay y Yamil Arana, alcalde y gobernador de Bolívar para jugar en la heroica.

La información de Rafa Guerra de RCN Radio apareció de la nada, justo en el momento en el que Atlético Huila busca sede. Carlos Antonio Vélez habló en Palabras Mayores sobre esta posibilidad y sobre los cambios de ciudades de varios equipos.

¿ÁGUILAS DORADAS SALDRÁ A CARTAGENA? DIMAYOR BUSCA PONERLE FIN A CAMBIOS DE SEDE

En Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez tocó el tema de Águilas Doradas y las posibilidades de jugar en Cartagena, “como la alcaldía se retiró del Real Cartagena, parece que el alcalde quiere tener un equipo. Vale la pena recordarle al alcalde y a todos los demás, que, en el Fútbol Colombiano, por estatutos, el propietario de la plaza es el equipo registrado en la plaza”.

Bajo ese panorama, el único propietario es el Real Cartagena, por lo cual, “si alguien quiere ir a Cartagena a jugar, le tiene que pedir permiso al Real Cartagena. Sin ese permiso, la DIMAYOR no permite que juegue ningún equipo en Cartagena”. Posteriormente, afirmó que sí ha habido contactos entre José Fernando Salazar, dueño de Águilas Doradas con Dumek Turbay para el cambio de sede.

José Fernando Salazar dejó claro que no cambiará de sede. Carlos Antonio también afirmó que, “hay Asamblea de la DIMAYOR y en la Asamblea se va a presentar este escrito, “cuando un equipo afiliado se vea obligado a trasladar o abandonar la sede deportiva, ciudad, departamento en la que habitualmente disputa sus partidos oficiales en el fútbol colombiano (...) quedará inhabilitada si la presión es política, si no los dejan trabajar, si los hacen ir para otras cosas, esa plaza queda inhabilitada”.

En ese sentido, si Águilas Doradas se llegase a ir de Rionegro, con este nuevo reglamento que será puesto en discusión en la Asamblea de la DIMAYOR, el municipio de Antioquia quedará inhabilitado para el futuro.

LA OTRA REGLA QUE ESTUDIAN EN DIMAYOR

Aparte de la inhabilitación de una sede si un equipo abandona su ciudad o departamento, se desprende otro tema que quiere estudiar la DIMAYOR y que tiene que ver con el tiempo de estadía en una nueva casa deportiva. En ese orden de ideas, no podría pasar lo mismo que sucedió con Águilas Doradas cuando se mudó para Sincelejo e inmediatamente regresó a Rionegro el siguiente semestre.

Por esta razón, Carlos Antonio Vélez mencionó que un directivo le comentó una nueva reglamentación que tiene que ver con que clubes que cambien de sede tendrían que durar varios años en su nueva casa, “cuando un equipo llegue a una plaza, como pasará ahora en Yumbo, se tiene que quedar cuatro o cinco años por reglamento”. Si Águilas cambiara su sede a Cartagena, su estadía en la ciudad heroica tendría que durar más de cinco años.