DIMAYOR pone mano dura al Junior: revelan millonaria sanción

Mientras la Liga BetPlay continúa, la DIMAYOR sigue poniendo multas y sanciones, tanto económicas como deportivas para los distintos clubes que participan en el torneo por varios hechos violentos que se dieron hace unas fechas. De hecho, la última resolución por parte del Comité Disciplinario, varios equipos fueron afectados.

Entre ellos, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, justamente en el partido que se vieron las caras. En dicho compromiso, más allá de lo polémico que fue el encuentro por tres penales que se pitaron para los atlanticenses hubo también actos por parte de los hinchas que agudizaron la discusión en una gresca entre aficionados locales ante los santandereanos.

Y es que, el partido coincidió con el día del hincha de Junior, celebración que contó con un Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a reventar. Aunque se esperaba que solo fueran aficionados locales, algunos del Bucaramanga entraron a las tribunas del recinto deportivo camuflados para evitar algún problema con la afición juniorista.

Esto fue imposible y se dieron acciones como el lanzamiento de algunos objetos y conductas impropias de un partido de fútbol que dejaron mal parados a las dos instituciones frente a la DIMAYOR que les puso mano dura con sanciones a las tribunas y económicas.

LA SANCIÓN DE LA DIMAYOR AL JUNIOR DE BARRANQUILLA

Después de los hechos suscitados en la victoria del Junior sobre Atlético Bucaramanga, el Comité Disciplinario dio a conocer las resoluciones confirmando las sanciones para ambas escuadras.

En ese sentido, el ente reseñó, “el Comité decidió sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A., con (1) fecha de suspensión parcial de plaza conforme se delimita a continuación: Tribuna Suroccidental Alta; sectores 1, 2 y 3; Tribuna Occidental Alta; sectores 6 y 7”, esa como la primera normativa que toca a los aficionados.

Además de una sanción económica, “así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, una vez evidenciado que, en su condición de Club local, se acreditó la comisión de dos (2) conductas impropias de espectadores, consistentes en: i) Lanzamiento de objetos, ii) Actos de violencia, los cuales generaron una afectación en el normal desarrollo del partido”.

BUCARAMANGA SUFRIÓ LA MISMA SANCIÓN

Por su parte, Atlético Bucaramanga tampoco se salvó, dado que fueron algunos hinchas del elenco visitante los que originaron estas disputas violentas entre los aficionados de ambas instituciones.

"El Comité decidió sancionar al Club Atlético Bucaramanga S.A., con (1) fecha de suspensión parcial de plaza conforme se delimita a continuación: Tribuna Suroccidental Alta pétalo (1); y multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 2, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, una vez evidenciado que, en su condición de Club visitante, se acreditó la comisión de una (1) conducta impropia de espectadores, consistentes en: i) Actos de violencia, los cuales generaron una afectación en el normal desarrollo del partido", sentenció la resolución.