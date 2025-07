Dimayor postergó dos partidos de la fecha 3 de Liga Betplay, ¿cuáles y por qué?

Con anterioridad al inicio de la Liga Betplay 2025-2, Dimayor notificó con la programación de 19 de las 20 fechas, algo inédito en el fútbol profesional colombiano, pero que va acorde con la intención de la nueva presidencia sobre tener mayor control sobre el calendario y evitar al máximo la postergación de partidos.

No obstante, la operación no salió del todo bien, pues en la primera fecha se postergó un partido, en la segunda dos y en la tercera otros dos encuentros tuvieron que ser movidos forzosamente, por lo que Dimayor ya tiene apuros de cara a la reprogramación de estos juegos.

Puede leer: [Video] Hijo de Rodallega ya eligió equipo en el FPC; NO es Santa Fe

¿Cuáles partidos de la tercera fecha fueron aplazados y por que?

Los partidos Atlético Bucaramanga vs Once Caldas y Deportivo Pasto vs América no fueron incluidos en la programación inicial de la tercera fecha de Liga Betplay, y en los próximos días se confirmará cuándo se disputarán; Dimayor ya busca un espacio en el calendario.

La razón de la postergación de los dos encuentros citados es que tres de los equipos involucrados disputarán esta semana los partidos de vuelta por los playoffs a octavos de final de la Copa Sudamericana, y no cumplirían con las 72 horas de descanso obligatorias.