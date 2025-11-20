Cargando contenido

Dimayor publicó fecha y horario de jornadas 3, 4 y 5 de cuadrangulares

Solo queda pendiente fecha y horario de la última fecha de los cuadrangulares.

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay ya están en marcha, la primera fecha se está jugando y ya solo falta el partido entre Nacional y América para cerrar la jornada. La Dimayor confirmó fechas y horarios de los partidos 3, 4 y 5, fechas que serán claves para conocer cuales serán los dos equipos que disputarán la final por la estrella de navidad. 

Así quedaron definidos los partidos

Tras jugarse los primeros tres partidos de la primera fecha de cuadrangulares, la Dimayor publicó como se jugarán las jornadas 3, 4 y 5, dejando claro hora y día de cada partido, menos la fecha 5 a la que aún le falta la hora, así quedaron definidos. 

Fecha 3

Grupo A

Nacional vs Junior - miércoles 26 de noviembre 8:30p.m. (estadio por definir)

América vs Medellín - jueves 27 de noviembre 7:30p.m. 

Grupo B 

Santa Fe vs Tolima - martes 25 de noviembre 7:30p.m. 

Fortaleza vs Bucaramanga - miércoles 26 de noviembre 6:30p.m.

Fecha 4 

Grupo A 

Junior vs Nacional - domingo 30 de noviembre 6:30p.m. 

Medellín vs América - Lunes 1 de diciembre 8:00p.m.

Grupo B

Tolima vs Santa Fe - sábado 29 de noviembre 5:30p.m. 

Fortaleza vs Bucaramanga - sábado 29 de noviembre 8:00p.m. 

Fecha 5 

Grupo A

Junior vs América - jueves 4 de diciembre 

Nacional vs Medellín - jueves 4 de diciembre 

Grupo B 

Fortaleza vs Santa Fe - miércoles 3 de diciembre

Bucaramanga vs Tolima - miércoles 3 de noviembre

Queda por definir hora de la fecha 5 y día de la fecha 6

Con el calendario ya prácticamente completo lo único que queda por definir es la hora de la fecha 5 que dependerá de como lleguen los 4 equipos a esta cita, ya que si llegan con opciones se deberá jugar a la misma hora y lo otro que queda por definir es la fecha 6 que seguramente se juegue el fin de semana del 6 y 7 de diciembre ahí si dependiendo de las posibilidades de los equipos. 

 

