Dimayor publicó fecha y horario de jornadas 3, 4 y 5 de cuadrangulares

Así quedaron definidos los partidos

Tras jugarse los primeros tres partidos de la primera fecha de cuadrangulares, la Dimayor publicó como se jugarán las jornadas 3, 4 y 5, dejando claro hora y día de cada partido, menos la fecha 5 a la que aún le falta la hora, así quedaron definidos.

Fecha 3

Grupo A

Nacional vs Junior - miércoles 26 de noviembre 8:30p.m. (estadio por definir)

América vs Medellín - jueves 27 de noviembre 7:30p.m.

Grupo B

Santa Fe vs Tolima - martes 25 de noviembre 7:30p.m.

Fortaleza vs Bucaramanga - miércoles 26 de noviembre 6:30p.m.

Fecha 4

Grupo A

Junior vs Nacional - domingo 30 de noviembre 6:30p.m.

Medellín vs América - Lunes 1 de diciembre 8:00p.m.

Grupo B

Tolima vs Santa Fe - sábado 29 de noviembre 5:30p.m.

Fortaleza vs Bucaramanga - sábado 29 de noviembre 8:00p.m.

Fecha 5

Grupo A

Junior vs América - jueves 4 de diciembre

Nacional vs Medellín - jueves 4 de diciembre

Grupo B

Fortaleza vs Santa Fe - miércoles 3 de diciembre

Bucaramanga vs Tolima - miércoles 3 de noviembre