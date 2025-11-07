Actualizado:
Vie, 07/11/2025
Dimayor publicó la programación para la última fecha de Liga Betplay
Ya se conocen los horarios de los partidos.
Después de un final de semestre que ha sufrido muchos cambios por problemas con algunos partidos, sobre todo con el América contra Boyacá Chicó, la Dimayor por fin confirmó como se jugará la tan esperada fecha 20 de la Liga Betplay que será definitiva para las aspiraciones de muchos de seguir con vida y pelear por la estrella de navidad.
Todos los que definan algo a la misma hora
La programación realmente es muy sencilla, Pereira y Equidad jugarán el miércoles 12 de noviembre a las 4:00p.m. Millonarios contra Chicó y Cali Once Caldas aún no tienen horario, de resto todos los partidos se jugarán el jueves 13 de noviembre a las 7:00p.m.
La idea de que todos los partidos se jueguen a la misma hora es precisamente para cuidar y preservar la honestidad de los encuentros, al menos un equipo por partido entre esos 7 se estará jugando algo, o la clasificación o el punto invisible, por lo que todos dependen de otros resultados para sus aspiraciones.
🟡 ¡Prográmate para la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟐𝟎 del #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025! 👏— DIMAYOR (@Dimayor) November 7, 2025
🔗 https://t.co/xMTW0v3OnK#LoDamosTodo pic.twitter.com/r56gaejRij
