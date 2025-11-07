Cargando contenido

Balón de la Liga Betplay 2025
Balón de la Liga Betplay 2025
Camila Díaz - RCN Radio y Pes Logos
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 09:27

Dimayor publicó la programación para la última fecha de Liga Betplay

Ya se conocen los horarios de los partidos.

Después de un final de semestre que ha sufrido muchos cambios por problemas con algunos partidos, sobre todo con el América contra Boyacá Chicó, la Dimayor por fin confirmó como se jugará la tan esperada fecha 20 de la Liga Betplay que será definitiva para las aspiraciones de muchos de seguir con vida y pelear por la estrella de navidad.

Lea también
Image
Entrenador con pasado en Nacional habría sido ofrecido en Santa Fe

Entrenador con pasado en Nacional habría sido ofrecido en Santa Fe

Ver más

Todos los que definan algo a la misma hora 

La programación realmente es muy sencilla, Pereira y Equidad jugarán el miércoles 12 de noviembre a las 4:00p.m. Millonarios contra Chicó y Cali Once Caldas aún no tienen horario, de resto todos los partidos se jugarán el jueves 13 de noviembre a las 7:00p.m. 

La idea de que todos los partidos se jueguen a la misma hora es precisamente para cuidar y preservar la honestidad de los encuentros, al menos un equipo por partido entre esos 7 se estará jugando algo, o la clasificación o el punto invisible, por lo que todos dependen de otros resultados para sus aspiraciones. 

Lea también
Image
Carlos Darwin Quintero, futbolista colombiano

Giro inesperado con Carlos Darwin Quintero; negó fichaje y jugará en otro grande del FPC

Ver más
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen

Cuadrangulares Liga BetPlay

Cargando más contenidos

Fin del contenido