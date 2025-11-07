Dimayor publicó la programación para la última fecha de Liga Betplay

Todos los que definan algo a la misma hora

La programación realmente es muy sencilla, Pereira y Equidad jugarán el miércoles 12 de noviembre a las 4:00p.m. Millonarios contra Chicó y Cali Once Caldas aún no tienen horario, de resto todos los partidos se jugarán el jueves 13 de noviembre a las 7:00p.m.

La idea de que todos los partidos se jueguen a la misma hora es precisamente para cuidar y preservar la honestidad de los encuentros, al menos un equipo por partido entre esos 7 se estará jugando algo, o la clasificación o el punto invisible, por lo que todos dependen de otros resultados para sus aspiraciones.