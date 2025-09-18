Dimayor reprogramaría un partido de Junior por insólito motivo

La reprogramación de partidos en el fútbol colombiano es una constante, la cual en ocasiones pasa por eventos extraordinarios, y otras veces por motivos insólitos. La próxima 'víctima' sería Junior FC, pues Dimayor anunció dos partidos con solo un día de descanso y viaje incluido.

Junior: se reprogramaría partido con Alianza o con América

Iniciando julio, Dimayor anunció la programación de las primeras 19 fechas de la Liga Betplay 2025-II, y en ella aparece que Junior visitará a Alianza FC en Valledupar el lunes 13 de octubre por la decimotercera fecha. Ahora, la misma entidad que regula el FPC informó que el Tiburón tendrá que visitar a América el miércoles 15 por la vuelta de cuartos de final de Copa Betplay.

De tal forma, a esta altura, Junior tendría que jugar el lunes festivo 13 de octubre a las 4:00 p. m. en el Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, y el miércoles 15 a las 8:20 p. m. en el Pascual Guerrero de Cali. Tal parece que Dimayor no tuvo en cuenta las 72 horas que deben tener de descanso lo equipos entre partido y partido.

En ese orden de ideas, la máxima entidad del fútbol profesional colombiano tendría que modificar su programación y mover alguno de los dos partidos de Junior citados en las anteriores líneas.