Jue, 18/09/2025 - 11:55
Dimayor reprogramaría un partido de Junior por insólito motivo
Los Tiburones han sido animadores de la Liga Betplay 2025-II y de Copa Betplay.
La reprogramación de partidos en el fútbol colombiano es una constante, la cual en ocasiones pasa por eventos extraordinarios, y otras veces por motivos insólitos. La próxima 'víctima' sería Junior FC, pues Dimayor anunció dos partidos con solo un día de descanso y viaje incluido.
Junior: se reprogramaría partido con Alianza o con América
Iniciando julio, Dimayor anunció la programación de las primeras 19 fechas de la Liga Betplay 2025-II, y en ella aparece que Junior visitará a Alianza FC en Valledupar el lunes 13 de octubre por la decimotercera fecha. Ahora, la misma entidad que regula el FPC informó que el Tiburón tendrá que visitar a América el miércoles 15 por la vuelta de cuartos de final de Copa Betplay.
De tal forma, a esta altura, Junior tendría que jugar el lunes festivo 13 de octubre a las 4:00 p. m. en el Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, y el miércoles 15 a las 8:20 p. m. en el Pascual Guerrero de Cali. Tal parece que Dimayor no tuvo en cuenta las 72 horas que deben tener de descanso lo equipos entre partido y partido.
En ese orden de ideas, la máxima entidad del fútbol profesional colombiano tendría que modificar su programación y mover alguno de los dos partidos de Junior citados en las anteriores líneas.
En ese caso, parece más viable que Dimayor mueva el partido Alianza FC vs Junior y NO se juegue el lunes 13 sino el domingo 12 de octubre, para evitar más contratiempos. Eso sí, este movimiento traería consigo más modificaciones.
Liga Betplay 2025-2: partidos de la fecha 13 que serían reprogramados
En caso de que Alianza vs Junior se juegue el domingo 12 de octubre, se moverían los tres partidos ya programados para ese día con el fin de abrirle espacio al de Valledupar.
Así las cosas, Santa Fe vs Llaneros (3:00 p. m.), Bucaramanga vs Unión Magdalena (5:15 p. m.) y Águilas Doradas vs Pasto (7:30 p. m.) se jugarían el domingo 12 de octubre, tal como está programado hasta ahora, pero con leves modificaciones en sus horarios.
S espera que en los próximos días Dimayor haga oficial las modificaciones en su calendario.
