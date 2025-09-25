Actualizado:
Dimayor sancionó a cuatro equipos por un mismo motivo
Este jueves 25 de septiembre se dio a conocer la resolución 097 del Comité Disciplinario.
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer este jueves 25 de septiembre la resolución 097 de 2025 en la que el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano en la que cuatro equipos fueron sancionados por un mismo motivo.
Se trata de Unión Magdalena, Llaneros y Deportes Tolima de la Liga BetPlay y Patriotas Boyacá de la segunda división.
Estas instituciones fueron reportadas por violar el literal d del artículo 78 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.
“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas: d) Al club que sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por el árbitro, modifique el horario oficial de realización del partido, retarde su comienzo o continuación o no se presente oportunamente a los actos protocolarios.”, explica el reglamento.
Teniendo en cuenta que los cuatro equipos retrasaron el inicio del segundo tiempo en sus respectivos compromisos, deberán pagar una multa de siete millones ciento diecisiete mil quinientos pesos ($7.117.500), respectivamente.
En la resolución también se informó la sanción de tres fechas que deberá cumplir Jhon Harold Balanta Carabalí de Fortaleza CEIF, después de haber sido expulsado en el partido frente a América.
Balanta fue castigo con dichas jornadas al insultar a la terna arbitral, luego de que se le mostrara la tarjeta roja.
"Sancionar al señor Jhon Harold Balanta Carabalí, jugador del registro de Fortaleza Fútbol Club S.A. (“Fortaleza”) con suspensión de tres (3) fechas y multa de cuatro millones doscientos setenta mil quinientos pesos $4.270.500), por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre Fortaleza Fútbol Club S.A. y el Club América de Cali S.A.", agregó la resolución.
