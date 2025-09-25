Dimayor sancionó a cuatro equipos por un mismo motivo

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer este jueves 25 de septiembre la resolución 097 de 2025 en la que el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano en la que cuatro equipos fueron sancionados por un mismo motivo.

Se trata de Unión Magdalena, Llaneros y Deportes Tolima de la Liga BetPlay y Patriotas Boyacá de la segunda división.

Estas instituciones fueron reportadas por violar el literal d del artículo 78 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.