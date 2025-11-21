DIMAYOR sancionó a Eduardo Méndez en pleno cuadrangular: salió costoso

Los cuadrangulares semifinales ya arrancaron en la Liga BetPlay con vibrantes partidos y con un Independiente Santa Fe que logró meterse a la pelea dentro de los ocho tras superar a Junior, Deportivo Cali y Alianza Valledupar. En el debut, Atlético Bucaramanga los privó de una victoria. Los cardenales tuvieron superioridad numérica casi todo el juego, pero no pudieron empatar.

Con la derrota inicial, Santa Fe tendrá dos partidos en condición de local que tendrá que sacar adelante. Enfrentará a Fortaleza el sábado 22 de noviembre y luego, el 25 de dicho mes, deberá recibir la visita del Deportes Tolima. Jugando en casa sería ideal conseguir ambas victorias para recomponer el camino.

Sin embargo, además de la dura derrota frente a Atlético Bucaramanga en el debut de los cuadrangulares que cortó una racha positiva de tres triunfos seguidos, el cuadro cardenal sufrió más de la cuenta por la sanción por parte del Comité Disciplinario de la DIMAYOR para el presidente Eduardo Méndez.

LA MILLONARIA SANCIÓN QUE LE CAYÓ A EDUARDO MÉNDEZ

Los hechos sancionatorios frente a Independiente Santa Fe y, precisamente para el presidente Eduardo Méndez se originaron por el partido entre los cardenales y el Deportivo Cali en la fase regular de la Liga BetPlay. Pues, todo se vino abajo en el compromiso con una gresca sobre el final del juego.

En esa pelea que se dio antes de que terminara el partido, Eduardo Méndez entró al terreno de juego para empezar a separar a los jugadores de Santa Fe y del Cali. Aunque estaban en minutos de agregado, el juego no había acabado y el presidente no debía estar en esa zona.

En ese orden de ideas, en la última resolución del Comité Disciplinario de la DIMAYOR, informaron que, “sancionar al señor Luis Eduardo Méndez, en su calidad de presidente del Club Independiente Santa Fe S.A. con multa de veinticinco (25) SMMLV consistentes en treinta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil quinientos pesos ($35.587.500), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 19ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club Asociación Deportivo Cali”.

Inmediatamente, el Comité Disciplinario explicó las razones que conllevaron a esta sanción millonaria, “el árbitro del partido en su informe reportó: “en el minuto 90+7 durante la confrontación colectiva, se identificó que el presidente Eduardo Méndez del equipo Ind Santa Fe ingresa al terreno de juego. Cabe aclarar que el señor anteriormente mencionado ingresa a separar a sus jugadores” (sic).

Además, agregan que, “el comisario del partido en su informe reportó: “En el minuto 90+2 el presidente del club local, Eduardo Méndez, se acercó a la zona de los bancos técnicos. Al anotar el gol Independiente Santa Fe, el presidente se acercó al banco técnico del club local para celebrar. Posteriormente, en el minuto 90+7, hubo un enfrentamiento entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos. El presidente del club local ingresó al terreno de juego para separar.” (sic).

Por último, el Comité sentencia que, “los clubes o personas que hayan sido multados deberán cancelar el valor correspondiente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación de la sanción. De no hacerlo quedarán inhabilitados para actuar en las fechas subsiguientes”.