Dimayor sancionó drásticamente a Alejandro Restrepo

El Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó este jueves una fuerte sanción contra Alejandro Restrepo, director técnico de Independiente Medellín, tras su expulsión en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.

¿Cuántas fechas le dieron de sanción a Alejandro Restrepo?

Según la Resolución 119 de 2025, el entrenador recibió tres fechas de suspensión, por lo que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo en las próximas jornadas del grupo A de los cuadrangulares de Liga Betplay.

En el documento, la Dimayor indica que Restrepo fue castigado “por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra el oficial de partido”, amparándose en el artículo 64, literal b, del Código Disciplinario Único de la FCF.

Además de las tres fechas de sanción, el técnico antioqueño deberá pagar una multa de $4.270.500, según la resolución, tratándose de un duro castigo que afecta a los intereses del Poderoso -sobre todo en el ámbito deportivo-.