
Vie, 21/11/2025 - 17:58
Dimayor sancionó drásticamente a Alejandro Restrepo
El entrenador de Independiente Medellín fue expulsado en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.
El Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó este jueves una fuerte sanción contra Alejandro Restrepo, director técnico de Independiente Medellín, tras su expulsión en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.
¿Cuántas fechas le dieron de sanción a Alejandro Restrepo?
Según la Resolución 119 de 2025, el entrenador recibió tres fechas de suspensión, por lo que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo en las próximas jornadas del grupo A de los cuadrangulares de Liga Betplay.
En el documento, la Dimayor indica que Restrepo fue castigado “por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra el oficial de partido”, amparándose en el artículo 64, literal b, del Código Disciplinario Único de la FCF.
Además de las tres fechas de sanción, el técnico antioqueño deberá pagar una multa de $4.270.500, según la resolución, tratándose de un duro castigo que afecta a los intereses del Poderoso -sobre todo en el ámbito deportivo-.
La expulsión se produjo en el duelo entre Medellín y Junior en el Metropolitano, encuentro correspondiente a la primera fecha del cuadrangular A de la Liga Betplay 2025-II que terminaron ganando 1-0 los barranquilleros.
Con esta decisión, Restrepo no podrá estar en el área técnica en las fechas 2, 3 y 4 de los cuadrangulares, un tramo clave para las aspiraciones del DIM, donde el DT estará desde un palco.
Durante ese periodo, Medellín oficiará como local ante Atlético Nacional, luego visitará a América de Cali y posteriormente volverá a recibir a los Diablos en el estadio Atanasio Girardot.
El equipo deberá afrontar estos compromisos decisivos apoyándose en su cuerpo técnico asistente, mientras Restrepo cumple la sanción impuesta por Dimayor.
En la Resolución No. 119, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/ipSBWyVSuY#LoDamosTodo pic.twitter.com/oa4b4q28W4— DIMAYOR (@Dimayor) November 21, 2025
