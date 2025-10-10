Dimayor sancionó la plaza a dos equipos de Liga Betplay

El Comité Disciplinario de Dimayor emitió este viernes 10 de octubre la resolución 102 de 2025, en la cual notifica sobre algunas determinaciones que se tomaron con base en infracciones cometidas por clubes de la Liga Betplay.

Dimayor, entre otras cosas, sancionó a dos clubes de la primera división por incurrir en infracciones descritas en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Los dos equipos a los que se le sancionó la plaza son América de Cali y Deportivo Pasto.

Sanciones de Dimayor a América y Pasto

En el caso de América, la medida contempla el cierre de la Zona 12 Occidental, primer piso, del estadio Pascual Guerrero, por una jornada. Además, el club fue multado con $11.388.000, equivalentes a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Según el comunicado, la decisión se toma “por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF”, debido a los hechos registrados en el compromiso ante Envigado por la fecha 13.