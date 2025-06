Dimayor se apiada de Millonarios: recupera referente sancionado contra Nacional

Se aproxima una nueva fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, justamente la segunda, en donde ya debutaron los equipos del Grupo A, América y Medellín con victoria ante Junior y Tolima. Mientras que la jornada del Grupo B se llevará a cabo el jueves 5 de junio, día que tendrá uno de los partidos más esperados entre Millonarios y Atlético Nacional.

El Estadio El Campín será el escenario deportivo que le abrirá la puerta a un nuevo clásico entre bogotanos y antioqueños, fundamental para llegar a definir la cima de la tabla de posiciones del grupo. Sin duda alguna uno de los enfrentamientos más llamativos de esta instancia de la competencia y en donde el cuadro 'embajador' puede llegar a tener la ventaja, no solo porque auspicia como local, sino también porque podrá contar con dos piezas clave en el terreno de juego, Álvaro Montero y Danovis Banguero, quienes a pesar de estar suspendidos podrán disputar el clásico.

Se destapa la razón por la que Banguero podrá jugar contra Nacional

El experimentado guardameta de 30 años se encuentra sancionado por la Dimayor y aún debe una fecha por los actos cometidos en el partido entre Millonarios y Once Caldas. Sin embargo, se dio a conocer que Álvaro Montero ya no sería una preocupación para David González, ya que tendría la oportunidad de disputar varios partidos, ya que no fue convocado para jugar con la Selección Colombia y Juan Pablo Vargas habilitó su cupo al ser convocado por la Selección de Costa Rica para lo que será la Copa Oro.

Esta situación de competencia internacional también terminaría favoreciendo a Danovis Banguero, quien fue expulsado en el clásico frente a Santa Fe sobre el minuto 90+8. El defensor de 35 años fue habilitado para el equipo de David González, ya que Carlos Sarabia y Jhoan Hernández también se encuentran jugando con la Selección Colombia Sub 20, por lo que liberaron cupos en la plantilla.