Dimayor se cura en salud y anuncia árbitro de jerarquía para partido Millonarios vs América

El reciente partido entre América y Millonarios, válido por el grupo B de los cuadrangulares en la Liga Betplay, generó mucha controversia por cuenta de la actuación del árbitro Jorge Duarte, quien fue señalado por dos jugadas puntuales que merecieron una tarjeta roja del lado escarlata.

Ante esa situación, la Dimayor anunció de forma oficial los jueces que impartirán justicia en los partidos de la cuarta fecha, incluyendo el compromiso entre bogotanos y vallecaucanos en la capital del país.

El designado para el duelo en Estadio El Campín de Bogotá es Wilmar Roldán. El antioqueño estará asistido por Wilmar Navarro y por Roberto Padilla. Asimismo, Geovanny Padilla oficiará como cuarto árbitro.

Por otra parte, el huilense John Perdomo estará como juez principal en el VAR, asistido por Javier Patiño, del departamento del Meta.

Los árbitros centrales de los demás compromisos son el vallecaucano Carlos Betancur (Medellín vs Boyacá Chicó), el atlanticense Bismarks Santiago (Águilas Doradas vs Nacional) y el bogotano Andrés Rojas (Alianza Petrolera vs Pasto).

Aunque Millonarios sacó el triunfo en su visita al América, hubo jugadores como Daniel Giraldo que se quejaron por la actuación de Jorge Duarte en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Una de las jugadas más polémicas fue una patada de Edwin Velasco sobre Luis Paredes, el árbitro acudió al VAR para revisar la acción y al final le mostró tarjeta amarilla al defensor del equipo escarlata.

