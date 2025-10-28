DIMAYOR se ‘lavó las manos’ con deudas del Pereira: “Deben responder por su negocio”

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) habló este martes 28 de octubre con el programa La FM Más Fútbol en donde tocó varios temas, entre ellos, el partido del Boyacá Chicó vs América de Cali que no tiene sede y por fin hubo una postura por parte de Carlos Mario Zuluaga acerca de las deudas al Deportivo Pereira.

No ha habido comunicado oficial y Carlos Mario Zuluaga afirmó que, “quiero hacer claridad primero que nosotros tenemos el papel de la organización de competencias, es nuestro objeto social y eso es para lo cual está creada. Entendemos que en todas las industrias hay problemas económicos, administrativos, laboral y cada uno de los integrantes de los gremios debe responder por su negocio”, comenzó el presidente.

