Dimayor se pronunció ante los vuelos cancelados: ¿se reprograman los partidos?

América, el único equipo que de momento no ha volado

En la fecha 4 de los cuadrangulares, que se llevará a cabo desde este sábado hasta el próximo lunes, varios de los equipos que juegan en condición de visitante ya se encuentran en la ciudad donde tendrán que disputar los partidos.

Independiente Santa Fe ya está en Ibagué para enfrentar al Deportes Tolima, mientras que el Atlético Bucaramanga reside en Bogotá para el duelo ante Fortaleza, teniendo en cuenta que ambos partidos se jugarán este sábado 29 de noviembre.

Por otro lado, Atlético Nacional ya viaja a Barranquilla para su duelo ante Junior, que se llevará a cabo mañana domingo, así que en este momento el único equipo que todavía no toma rumbo es el América de Cali, que recordemos tiene partido el lunes en condición de visitante contra el Deportivo Independiente Medellín.