Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 14:55
Dimayor se pronunció ante los vuelos cancelados: ¿se reprograman los partidos?
La aerolínea Avianca tuvo novedades en su flota.
En las últimas horas una noticia sacudió el mundo aeronáutico en Colombia, pues la empresa Avianca anunció de manera sorpresiva que tendrá quieta el 70% de su flota mientras los aviones se someten a una urgente actualización de software exigida por Airbus, su fabricante aeronáutico europeo.
Incluso, Avianca canceló vuelos y cerró ventas para vuelos con fecha de viaje hasta el 8 de diciembre, “una decisión poco común, pero necesaria para reorganizar su oferta y reacomodar pasajeros en la capacidad disponible”, aseguró la reconocida aerolínea.
Dimayor se pronunció ante la novedad en los vuelos
La entidad que regula el fútbol colombiano está al tanto de la situación anunciada por Avianca y se ha referido al tema frente a las dudas de la continuidad en la programación de los partidos de cuadrangulares en la presente Liga BetPlay.
Pues bien, sabiendo que los equipos deben trasladarse de una ciudad a otra para disputar los partidos, hay incertidumbre con la realización de estos eventos, sin embargo, la Dimayor aseguró en un comunicado que trabajan con entereza para sacar adelante la programación pactada y que de momento no hay modificaciones que anunciar.
América, el único equipo que de momento no ha volado
En la fecha 4 de los cuadrangulares, que se llevará a cabo desde este sábado hasta el próximo lunes, varios de los equipos que juegan en condición de visitante ya se encuentran en la ciudad donde tendrán que disputar los partidos.
Independiente Santa Fe ya está en Ibagué para enfrentar al Deportes Tolima, mientras que el Atlético Bucaramanga reside en Bogotá para el duelo ante Fortaleza, teniendo en cuenta que ambos partidos se jugarán este sábado 29 de noviembre.
Por otro lado, Atlético Nacional ya viaja a Barranquilla para su duelo ante Junior, que se llevará a cabo mañana domingo, así que en este momento el único equipo que todavía no toma rumbo es el América de Cali, que recordemos tiene partido el lunes en condición de visitante contra el Deportivo Independiente Medellín.
Fuente
Antena 2