Boyacá Chicó vs América - Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 14:39

Dimayor se pronunció oficialmente sobre Chicó vs América

El partido entre boyacenses y vallecaucanos corresponde a la fecha 18 de la Liga Betplay.

Carlos Mario Zuluaga anunció que el partido entre Boyacá Chicó vs América por la fecha 18 no se disputará el día en que estaba programado inicialmente sino que será postergado debido a que no hay sede para jugarlo.

Image
Sebastián Villa, futbolista colombiano

Noticia en desarrollo...

