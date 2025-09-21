Dimayor sigue jugando con la Liga BetPlay: en 2026 no habrá clásicos

En el Fútbol Profesional Colombiano se siguen planeando cambios con el fin de que el nivel deportivo siga creciendo con el pasar de las ediciones, hasta el punto en el que las distintas competencias que se disputan a lo largo de cada temporada se conviertan en un ejemplo a seguir y de las mejores del continente.

Para la Liga BetPlay se tienen planeados varios proyectos que se han venido proponiendo por parte de Dimayor a lo largo de la temporada 2025, en donde uno de los cambios más drásticos llegaría a ser la reducción de equipos en la primera división, la cual pasaría de 20 a 18, pero también se comienza a robar el protagonismo que en 2026 no habría fecha de clásicos según el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, por la realización de la Copa Mundial.

Liga BetPlay 2026 no tendrá clásicos por la realización del Mundial

La Liga BetPlay, Dimayor y Carlos Mario Zuluaga, el respectivo presidente, vuelven a entrar en el "ojo del huracán" tras una serie de inconvenientes que se han venido presentando a lo largo de la temporada 2025, en la cual se planearon hacer varios cambios, pero hasta el momento no se han hecho efectivos.

Por el momento lo que si llegaría a ser un hecho sería la cancelación de la fecha de clásicos en el semestre de apertura, ya que el propio presidente lo confirmó justo antes de la final de la Liga BetPlay Femenina 2025. Esta decisión se habría tomado en cuenta por los tiempos de realización de la competencia, los cuales tendrían que ser más cortos debido a la realización de la Copa Mundial 2026.