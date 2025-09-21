Cargando contenido

Liga BetPlay 2026 sin clásicos
Liga BetPlay 2026 sin clásicos
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 18:31

Dimayor sigue jugando con la Liga BetPlay: en 2026 no habrá clásicos

El presidente de la Dimayor tomó drástica decisión para la Liga BetPlay 2026 y no habría fecha de clásicos.

En el Fútbol Profesional Colombiano se siguen planeando cambios con el fin de que el nivel deportivo siga creciendo con el pasar de las ediciones, hasta el punto en el que las distintas competencias que se disputan a lo largo de cada temporada se conviertan en un ejemplo a seguir y de las mejores del continente. 

Para la Liga BetPlay se tienen planeados varios proyectos que se han venido proponiendo por parte de Dimayor a lo largo de la temporada 2025, en donde uno de los cambios más drásticos llegaría a ser la reducción de equipos en la primera división, la cual pasaría de 20 a 18, pero también se comienza a robar el protagonismo que en 2026 no habría fecha de clásicos según el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, por la realización de la Copa Mundial. 

Le puede interesar: Carrascal quiere su cupo en el mundial: Anotó su primer gol en Brasil

Liga BetPlay 2026 no tendrá clásicos por la realización del Mundial

La Liga BetPlay, Dimayor y Carlos Mario Zuluaga, el respectivo presidente, vuelven a entrar en el "ojo del huracán" tras una serie de inconvenientes que se han venido presentando a lo largo de la temporada 2025, en la cual se planearon hacer varios cambios, pero hasta el momento no se han hecho efectivos. 

Por el momento lo que si llegaría a ser un hecho sería la cancelación de la fecha de clásicos en el semestre de apertura, ya que el propio presidente lo confirmó justo antes de la final de la Liga BetPlay Femenina 2025. Esta decisión se habría tomado en cuenta por los tiempos de realización de la competencia, los cuales tendrían que ser más cortos debido a la realización de la Copa Mundial 2026. 

 

Lea también
Image
Beckham Castro Millonarios vs Fortaleza

Hat-trick de Beckham Castro impulsa victoria de Millonarios sobre Fortaleza CEIF

Ver más

"Tendremos que estar empezando la Liga en la segunda semana de enero. Iríamos sin clásicos porque no cabe la fecha e iríamos con un sistema de juego de playoff o 'mata mata' como decimos vulgarmente en Colombia porque es el sistema a que realmente se acomoda para el tiempo que nos queda porque para el 5 de junio debe haber un campeón de la 2026-I."

En otras noticias: POLÉMICA DECISIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA DIMAYOR

Lea también: Cali empata con golazo la final: habría penales contra Santa Fe

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Bucaramanga 12 7 3 2 20 9 +11 24
2 Junior 11 6 3 2 22 14 +8 21 
3 Fortaleza 12 5 6 1 17 12 +5 21 
4 Medellín 10 6 2 2 19 13 +6 20 
5 Tolima 12 6 2 4 14 9 +5 20 
6 Atlético Nacional 12 5 6 1 18 12 +6 18 
7 Llaneros 12 5 3 4 10 10 +0 18
8 Deportivo Cali 12 4 5 3 17 16 +1 17 
9 Santa Fe 12 4 5 3 12 11 +1 17 
10 Alianza FC 12 4 4 4 13 15 -2 16 
11 Millonarios 12 4 2 6 14 17 -3 14 
12 Deportivo Pereira 11 3 4 4 9 10 -1 13 
13 Once Caldas 12 3 4 5 11 14 -3 13 
14 Envigado 12 2 6 4 9 11 -2 12 
15 Águilas Doradas 11 2 5 4 11 15 -4 11 
16 Unión Magdalena 12 3 2 7 12 20 -8 11 
17 La Equidad 12 2 5 5 7 15 -8 11 
18 Deportivo Pasto 11 2 4 5 12 14 -2 10 
19 América de Cali 11 2 4 5 7 10 -3 10 
20 Boyacá Chicó 11 2 4 5 7 15 -8 10 

 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Carlos Mario Zuluaga

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
América de Cali

América de Cali

Cargando más contenidos

Fin del contenido