Dimayor sufre fuerte 'denuncia' tras partido de América: "deslegitiman la liga"

El partido que abrió la fecha 7 de la presente edición de la Liga BetPlay fue protagonizado por el Deportivo Pereira y el conjunto del América de Cali, duelo que terminó con triunfo 2-1 para el conjunto ‘matecaña’ y que dejó al cuadro escarlata con su tercera derrota consecutiva en esta competencia.

El partido que se disputó este jueves en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, estaba pactado para jugarse el fin de semana, pero fue adelantado debido a las Fiestas de la Cosecha que se llevarán a cabo en la ciudad de Pereira y que tendrán ocupado el recinto deportivo para este domingo, una razón que despertó una alta indignación en una voz autorizada del periodismo colombiano.

