Dimayor sufre fuerte 'denuncia' tras partido de América: "deslegitiman la liga"
El conjunto escarlata cayó ante Pereira en partido reprogramado de Liga BetPlay.
El partido que abrió la fecha 7 de la presente edición de la Liga BetPlay fue protagonizado por el Deportivo Pereira y el conjunto del América de Cali, duelo que terminó con triunfo 2-1 para el conjunto ‘matecaña’ y que dejó al cuadro escarlata con su tercera derrota consecutiva en esta competencia.
El partido que se disputó este jueves en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, estaba pactado para jugarse el fin de semana, pero fue adelantado debido a las Fiestas de la Cosecha que se llevarán a cabo en la ciudad de Pereira y que tendrán ocupado el recinto deportivo para este domingo, una razón que despertó una alta indignación en una voz autorizada del periodismo colombiano.
“Hay un acuerdo con la FIFA”: acusan a la Dimayor tras partido del América
En su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, el periodista Carlos Antonio Vélez acusó a la Dimayor de no tener en cuenta el acuerdo realizado el pasado 13 de julio por el sindicato de futbolistas y la FIFA, donde se redactó un comunicado que sugiere que los equipos deben tener por lo menos 72 horas de descanso de un partido a otro, teniendo en cuenta que el América jugó el pasado martes contra Fluminense por Copa Sudamericana.
“Que no salga la Dimayor con que no es obligatorio, que no lo saben, es un acuerdo y no una recomendación, la reunión abordó la salud de los jugadores, donde una prioridad máxima que forma parte de riesgos laborales fue la de darles descanso para su recuperación, existe consenso para que haya por lo menos 72 horas de descanso, está en un documento de la FIFA”, dice Carlos Antonio.
“Se deslegitima la competencia”
El reconocido comentarista deportivo quedó alarmado con la realización de este partido 48 horas después de que el América haya jugado con Fluminense, criticando a la Dimayor por el hecho de no ayudar a los clubes colombianos que tienen competencia internacional y preguntando por qué no se jugó el domingo en otro lugar como ha pasado en otros casos.
“Al América le han aplazado muchos partidos y por qué este no, se debió decirle a Pereira que jueguen en otro lado, como ha pasado con otros equipos como Nacional y América, que se juegue el día que es en Popayán, en Cartago, en Yumbo, donde sea, que se haya jugado ese partido deslegitiman la competencia”, aseguró CAV.
