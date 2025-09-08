Dimayor tomó decisión con Millonarios para la Liga BetPLay

Cargando contenido

Dimayor hizo anuncio para Millonarios en la Liga BetPlay
Lun, 08/09/2025 - 20:05

Millonarios se pone al día en la Liga BetPlay y Dimayor tomó decisión para su partido aplazado ante Pasto.

La Liga BetPlay 2025 de clausura continúa avanzando de la mejor manera y se han venido dando bastante sorpresas en el transcurso de las 10 primeras fechas, las cuales han dejado a grandes equipos justo en el fondo de la tabla de posiciones, tal como ocurre con América de Cali y Millonarios

El cuadro 'embajador' inició con el "pie izquierdo" esta nueva edición de la competencia y ello le costó de paso el cargo al estratega antioqueño, David González. Sin embargo, Hernán Torres ya llegó para enderezar el camino de Millonarios y soñar con la clasificación a los cuadrangulares finales de la competencia, ya que todavía están a tiempo. El siguiente reto será contra Deportivo Pasto, partido que les permitirá ponerse al día en el calendario y al cual Dimayor ya le otorgó los respectivos árbitros

Dimayor definió la terna arbitral para el partido Millonarios vs Pasto

Finalmente se jugarán los partidos que habían sido aplazados en el marco de la segunda y tercera jornada de la Liga BetPlay, en donde justamente Millonarios y Deportivo Pasto formaron parte de los clubes damnificados. Aunque se podría llegar a decir que estaban guardando estos tres puntos para poder buscarlos más adelante y dar un importante golpe en la tabla de posiciones de la competencia. 

Esta será una "prueba de fuego" para Hernán Torres, quien no ha pasado por su mejor momento desde que regresó a la escuadra 'embajadora', ya que ha dirigido en cuatro partidos y solo ha sumado una victoria, por lo que está en la obligación de sumar de a tres unidades en este nuevo reto. 

Para que el compromiso se lleve a cabo con normalidad, Dimayor designo una terna arbitral con amplia experiencia en el Fútbol Profesional Colombino encabezada por Bismarks Santiago. 

Árbitro Bismarks Santiago Atlántico
Asistente Nro. 1 Robinson Medina Risaralda
Asistente Nro. 2 Fabián Orozco Arauca
Cuarto Árbitro Camilo Portela Cundinamarca
VAR Juan Pablo Alba Caldas
AVAR Mauricio Mercado Sucre
¿Cómo llega Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?

El equipo que ahora es dirigido por Hernán Torres llega al duelo contra Deportivo Pasto ubicado en la casilla 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con tan solo 8 puntos obtenidos en dos victorias, dos empates y cinco partidos perdidos.

