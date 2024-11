DIMAYOR tomó decisión para la fecha 19: partido clave en problemas

Esta semana de noviembre habrá fútbol hasta por los codos con las necesidades para equipos. La Liga BetPlay 2024-II está llegando a fases finales en el todos contra todos en busca de definir dos cupos para seis clubes que están luchando. Y claro, con esas urgencias de cada elenco y como es habitual en la última jornada, los diez encuentros se jugarán en simultáneo.

Seis cupos ya están definidos en la Liga BetPlay pensando en los cuadrangulares, mientras que, Junior, Pasto, Fortaleza, Medellín, Bucaramanga y Deportivo Pereira siguen con vida, unos con más urgencias, otros con solo un punto en la última jornada estarán tranquilos para clasificar.

Así está el panorama y habrá que estar pendiente de lo que pase con cada encuentro que dará de qué hablar, ya sea por la tabla general de la clasificación para definir los ocho cupos que irán a la siguiente fase, como también la tabla del descenso en donde, Patriotas, Jaguares y Envigado pelean por salvarse de perder la categoría.

Con todo este panorama, un mínimo problema arbitral podrá poner en peligro los resultados de la fecha, perjudicando a los clasificados o a los que luchan por no descender. Por esto, el VAR estaría presente en cada estadio, pero un tema podría complicar a uno de los partidos en donde todavía hay mínimas chances para definir a un club en cuadrangulares.

EL PARTIDO QUE PODRÍA NO TENER VAR EN LA FECHA 19 DE LA LIGA BETPLAY

La pelota empezará a rodar a partir de las 7 de la noche con más de diez recintos deportivos que serán protagonistas de la tractiva jornada con urgencias. Uno de los encuentros que podría clasificar a un club es el de Deportivo Pereira vs La Equidad que se disputará en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Deportivo Pereira necesita sí o sí golear a los aseguradores y que Bucaramanga, Fortaleza y Medellín no ganen, y que Pasto no sume ninguna unidad. La diferencia de gol es uno de los primeros inconvenientes para los pereiranos, pero, mientras haya chances, irán a buscarlo todo.

Infortunadamente, en ese duelo clave, todo se puede venir abajo por el tema arbitral. El periodista Paolo Arenas sentenció que ese encuentro podría no tener VAR, “parece que Pereira vs Equidad, por cupo a los 8, irá sin VAR. A esta hora no hay suficientes equipos tecnológicos para los diez juegos. El 21 de diciembre se realizó el sorteo. Desde entonces sabían que esta fecha se jugaría así. Buscan solucionar días antes”.

A falta de más de 24 horas para el compromiso, la DIMAYOR tendrá que acelerar el proceso para tener la tecnología lista para los diez encuentros. El arbitraje ha sido un tema desfavorable a lo largo de este torneo y podría perjudicar a un club sin la herramienta de la video asistencia.