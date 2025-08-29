Actualizado:
Dimayor tomó decisión para Liga BetPlay: confirmó fecha y hora de semifinales
Dimayor confirmó la hora y fecha de las semifinales de la Liga BetPlay Femenina.
Se aproxima el cierre de la décima edición de la Liga BetPlay Femenina, en donde ya quedan solamente los cuatro mejores equipos de la competencia que lucharán por un cupo a la gran final del certamen y, posteriormente, la obtención de un nuevo título.
Santa Fe, Orsomarso, Cali y Atlético Nacional seguirán siendo los protagonistas del certamen al ser los semifinalistas que ganaron su cupo habiendo sido los mejores de los cuadrangulares. Ahora solo continuarán dos con vida para llegar a la final y ello se terminará definiendo en los primeros días del mes de septiembre, tal como dio a conocer Dimayor.
Fecha y horario confirmado para la semifinal de la Liga BetPlay Femenina
Un agónico cierre tuvieron los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina, en donde todo se tuvo que definir en la sexta jornada en el Grupo B, ya que todos los clubes habían llegado con opciones de clasificar. Sin embargo, fue Independiente Santa Fe el que se quedó con el último de los cupos a las semifinales tras vencer a Nacional y con el empate entre América y Millonarios.
Una vez definidos los cruces, los cuales salieron del primero del Grupo A contra el segundo del Grupo B y el primero del B contra el segundo del A, Dimayor dio a conocer la programación oficial para lo que será el partido de ida.
En la llave 1 será Santa Fe el que comience auspiciando como local en el duelo ante Orsomarso, compromiso que se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre sobre las 15:45 hora local. Mientras que en la otra llave se jugará el martes 2 de septiembre con Cali jugando como local ante Nacional sobre las 17:00.
¿Cuándo sería la final de la Liga BetPlay Femenina 2025?
Para la gran final de la competencia tampoco se han hecho oficiales las fechas en las que se llevarán a cabo las fechas para los partidos de ida y vuelta de la última instancia. Sin embargo, y tomando en cuenta que la Copa Libertadores comenzará en Argentina el 2 de octubre, las posibles fechas de las finales terminarían siendo el miércoles 10 de septiembre y domingo 14 del mismo mes.
