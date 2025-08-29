Dimayor tomó decisión para Liga BetPlay: confirmó fecha y hora de semifinales

Se aproxima el cierre de la décima edición de la Liga BetPlay Femenina, en donde ya quedan solamente los cuatro mejores equipos de la competencia que lucharán por un cupo a la gran final del certamen y, posteriormente, la obtención de un nuevo título.

Santa Fe, Orsomarso, Cali y Atlético Nacional seguirán siendo los protagonistas del certamen al ser los semifinalistas que ganaron su cupo habiendo sido los mejores de los cuadrangulares. Ahora solo continuarán dos con vida para llegar a la final y ello se terminará definiendo en los primeros días del mes de septiembre, tal como dio a conocer Dimayor.

Le puede interesar: América en crisis: la verdad sobre la demanda de 8 millones de dólares

Fecha y horario confirmado para la semifinal de la Liga BetPlay Femenina

Un agónico cierre tuvieron los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina, en donde todo se tuvo que definir en la sexta jornada en el Grupo B, ya que todos los clubes habían llegado con opciones de clasificar. Sin embargo, fue Independiente Santa Fe el que se quedó con el último de los cupos a las semifinales tras vencer a Nacional y con el empate entre América y Millonarios.

Una vez definidos los cruces, los cuales salieron del primero del Grupo A contra el segundo del Grupo B y el primero del B contra el segundo del A, Dimayor dio a conocer la programación oficial para lo que será el partido de ida.