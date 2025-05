Dimayor ya tendría fechas definidas para la final de la Liga Betplay

América que liderara el Grupo A tendrá que verse las caras en la fecha 1 ante Independiente Medellín, al que acaban de vencer por 2-0 en la jornada 20. Mientras que Junior se estrenará en casa ante Deportes Tolima.

Por el lado del Grupo B, Millonarios tendrá que medirse ante uno de sus más grandes rivales. Los azules se enfrentarán a Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino. Nacional debutará ante su gente, al igual que lo hizo en la presente liga ante Once Caldas con la idea de asumir el liderato del grupo.

Una de las noticias de las últimas horas es que las finales del FPC podrían tener fecha confirmada. Todo apunta a que la ida se jugaría el 25 de junio, mientras que el partido de vuelta se dará el domingo 29 de junio, antes del lunes 30 que es festivo.

Calendario completo Cuadrangulares Liga Betplay 2025

Fecha 1 (31 de mayo - 2 de junio)

Medellín vs América

Junior vs Tolima

Santa Fe vs Millonarios

Nacional vs Once Caldas

Fecha 2 (7 y 8 de junio)

América vs Junior

Tolima vs Medellín

Millonarios vs Nacional

Once Caldas vs Santa Fe

Fecha 3 (11 y 12 de junio)

Tolima vs América

Junior vs Medellín

Once Caldas vs Millonarios

Nacional vs Santa Fe

Fecha 4 (14 y 15 de junio)

América vs Tolima

Medellín vs Junior

Millonarios vs Once Caldas

Santa Fe vs Nacional

Fecha 5 (18 y 19 de junio)

Junior vs América

Medellín vs Tolima

Nacional vs Millonarios

Santa Fe vs Once Caldas

Fecha 6 (22 de junio)

América vs Medellín

Tolima vs Junior

Millonarios vs Santa Fe

Once Caldas vs Nacional