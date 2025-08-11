Actualizado:
Dimayor ya tomó decisión sobre la fecha de Santa Fe vs Millonarios
El clásico capitalino estaba programado para el miércoles 13 de agosto en el estadio El Campín.
La Dimayor confirmó el pasado viernes 8 de agosto el aplazamiento de los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios, tanto en la Liga Betplay Femenina como en la Liga Betplay masculina, atendiendo la solicitud de la Comisión Distrital de Fútbol de Bogotá. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria motivada por razones de seguridad.
La medida surgió luego de los recientes hechos de violencia que encendieron las alarmas en la capital. El miércoles 6 de agosto, previo a un concierto de 'Damas Gratis' en el Movistar Arena, se presentaron disturbios que terminaron con la muerte de dos aficionados identificados como seguidores de Santa Fe, además de varios incidentes alrededor del escenario.
Inicialmente, el clásico masculino se iba a disputar el miércoles 13 de agosto en el estadio El Campín. Este lunes se adelanta una nueva reunión con la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, y pese a que no hay anuncio oficial, 'Voces del Deporte' pudo conocer la decisión que se revelará en unas horas.
¿Cuándo será el clásico Santa Fe vs Millonarios?
La intención de la Dimayor era devolver el partido a la fecha original, pero ha sido difícil avanzar teniendo en cuenta que los equipos ya planificaron su semana, y con base en esto, se puede afirmar que Santa Fe vs Millonarios NO se jugará el miércoles 13 de agosto.
Justamente la razón de que el partido entre los dos clubes bogotanos no se dispute este miércoles pasa porque tendrían poco tiempo de preparación. En el caso de Santa Fe, la plantilla tiene día libre este lunes 11.
Santa Fe se pronunció sobre la reprogramación del clásico ante Millonarios
"En Santa Fe no está en el orden del día hablar del clásico del miércoles, pues están los otros partidos: el de Envigado y el clásico femenino", se afirmó este lunes en 'Voces del Deporte'.
"No habría tiempo para tener la logística y la organización para un partido que es clase A", aseguraron desde Independiente Santa Fe, afirmando de paso que "seguramente no habrá clásico este miércoles".
Cabe recordar que el partido femenino entre Independiente Santa Fe y Millonarios inicialmente a jugarse el sábado 9 de agosto y que corresponde a la segunda fecha de cuadrangulares, fue reprogramado para el lunes 18 de agosto, en Techo, a las 5:00 p. m.
Para definir una nueva fecha para el partido masculino Santa Fe vs Millonarios, se le apunta a implementar un plan de seguridad reforzado que involucre trabajo conjunto con las barras de ambos equipos, buscando un entorno seguro que evite nuevos episodios de violencia en uno de los duelos más importantes del país.
