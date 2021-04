“Dimos un paso importante”: técnico del Cali se toma un respiro en la liga

Deportivo Cali cortó una racha de ocho partidos sin conseguir la victoria en la Liga Betplay. Los azucareros celebraron el triunfo 5-2 frente a La Equidad y terminaron colíderes en la tabla de posiciones, junto a Atlético Nacional y Deportes Tolima.

El técnico Alfredo Arias tomo un respiro y así lo dejó ver en la rueda de prensa posterior al juego. El entrenador valoró el trabajo de sus dirigidos, señalando que cumplieron a cabalidad con lo que se ha venido trabajando en las últimas semanas.

“Sin duda estábamos viviendo un momento difícil, pero esto sigue. El objetivo es clasificar. Hoy dimos un paso importante, nos sacamos un peso de encima ganando, le ganamos a un gran rival, que está bien trabajado, que su cuerpo técnico entiende mucho de este campeonato y fuimos justos ganadores. Más allá que se dio un vaivén, creo que fuimos justos ganadores”, dijo Arias.

También destacó que el Deportivo Cali fue un justo ganador, más allá del susto que vivió cuando el cuadro asegurador empató el compromiso parcialmente 2-2. No obstante, luego vino el repunte con tres goles sobre el final del partido.

“El equipo no cambió tanto. El análisis lo haré cuando vea nuevamente el partido y ver los números. Yo les dije que no buscáramos extras, que hiciéramos lo que veníamos haciendo, pero el gol es importante, el mejor táctico era el gol. Como no lo encontrábamos lo teníamos en contra, se nos dio a favor y eso facilita muchas cosas”.

Deportivo Cali ahora tendrá jornada de descanso este fin de semana en el marco de la fecha 17 de la Liga Betplay. Estará pendiente de los demás resultados de la jornada, para perfilar los dos últimos encuentros de la fase todos contra todos.